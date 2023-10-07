В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Ветер с порывами до 18 м/с и дожди метеорологи обещают в воскресенье, 8 октября. Непогода продлится в течение трех дней — до вторника. На протяжении воскресенья, понедельника и вторника на юге региона ожидаются дожди, туманы, сильный ветер.

При этом в ночные часы температура воздуха составит +4…+9, днем +12….+17. Во вторник, 10 октября, похолодание до +8…+13. Тюменцев предупреждают об увеличении риска возникновения ЧС и происшествий связанных с: авариями и инцидентами на системах электроснабжения на территории области;

падением деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций;

ограничением в движении и ДТП на дорогах регионального и муниципального значения на территории области. Также возможны задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино. В Тюмени, по прогнозам метеорологов, в воскресенье пройдут ливневые дожди. Максимальная дневная температура воздуха составит +9…+12. В понедельник, 9 октября, существенно погода не изменится — дождь и +9…+10. Во вторник, 10 октября, осадки прекратятся. В этот день синоптики обещают переменную облачность, ветер до 5,3 м/с и максимальную дневную температуру воздуха +8…+9, ночью похолодание до +2. Читайте также: Тюменским бюджетникам повысили зарплаты В Тюмени готовятся к проведению «Тюменская марка» и гик-фестиваля Тюменские власти пытаются продать машиноместа в Тюменской слободе