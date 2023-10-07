В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
При этом в ночные часы температура воздуха составит +4…+9, днем +12….+17. Во вторник, 10 октября, похолодание до +8…+13.
Тюменцев предупреждают об увеличении риска возникновения ЧС и происшествий связанных с:
Также возможны задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино.
В Тюмени, по прогнозам метеорологов, в воскресенье пройдут ливневые дожди. Максимальная дневная температура воздуха составит +9…+12. В понедельник, 9 октября, существенно погода не изменится — дождь и +9…+10.
Во вторник, 10 октября, осадки прекратятся. В этот день синоптики обещают переменную облачность, ветер до 5,3 м/с и максимальную дневную температуру воздуха +8…+9, ночью похолодание до +2.