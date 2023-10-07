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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:04

Updated Сегодня, 12:04

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

В Тюменской области объявлено штормовое предупреждение

7 октября 2023, 12:02
Фото: nashgorod.ru
Ветер с порывами до 18 м/с и дожди метеорологи обещают в воскресенье, 8 октября. Непогода продлится в течение трех дней — до вторника. На протяжении воскресенья, понедельника и вторника на юге региона ожидаются дожди, туманы, сильный ветер.

При этом в ночные часы температура воздуха составит +4…+9, днем +12….+17. Во вторник, 10 октября, похолодание до +8…+13.

Тюменцев предупреждают об увеличении риска возникновения ЧС и происшествий связанных с:

  • авариями и инцидентами на системах электроснабжения на территории области;
  • падением деревьев, слабо закрепленных рекламных щитов и конструкций;
  • ограничением в движении и ДТП на дорогах регионального и муниципального значения на территории области.

Также возможны задержки вылетов и прилетов самолетов в международном аэропорту Рощино.

В Тюмени, по прогнозам метеорологов, в воскресенье пройдут ливневые дожди. Максимальная дневная температура воздуха составит +9…+12. В понедельник, 9 октября, существенно погода не изменится — дождь и +9…+10.

Во вторник, 10 октября, осадки прекратятся. В этот день синоптики обещают переменную облачность, ветер до 5,3 м/с и максимальную дневную температуру воздуха +8…+9, ночью похолодание до +2.

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