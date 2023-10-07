В Тюмени на улице Дружбы произошло массовое ДТП с участием 5 автомобилей

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу утром на 13-м километре трассы Тюмень — Боровский — Богандинский был насмерть сбит 85-летний пенсионер. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехала 33-летняя водитель Fiat Ducato. Женщина пояснила, что в момент аварии отвлеклась и не заметила пешехода.