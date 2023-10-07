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Updated Сегодня, 06:17

В Тюмени на улице Дружбы произошло массовое ДТП с участием 5 автомобилей

В Тюмени на улице Дружбы произошло массовое ДТП с участием 5 автомобилей

7 октября 2023, 06:15
Фото: ГИБДД
Массовая авария произошла в субботу в Тюмени на улице Дружбы, 12б. Здесь столкнулись пять автомобилей. По данным ГИБДД по Тюменской области, причиной дорожно-транспортного происшествия стало нарушение правил дистанции.
Сюжет
ДТП
Фото: ГИБДД

В результате аварии травмы получил 12-летний пассажир одного из авто. Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются. Движение не затруднено.

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу утром на 13-м километре трассы Тюмень — Боровский — Богандинский был насмерть сбит 85-летний пенсионер. Мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на него наехала 33-летняя водитель Fiat Ducato. Женщина пояснила, что в момент аварии отвлеклась и не заметила пешехода.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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