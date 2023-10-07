В Тюмени готовятся к проведению «Тюменская марка» и гик-фестиваля

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
По словам генерального директора АО «Тюменская ярмарка» Михаила Брудкова, в минувшем году гик-фестиваль стал одним из самых посещаемых мероприятий.
«Есть все основания полагать, что так будет и на этот раз», — выразил уверенность Брудков.
И добавил, что в конце октября жителей региона ждет еще традиционный конкурс «Тюменская марка». В этом году фестиваль пройдет в 21 раз. На участие было подано более 100 заявок от производителей товаров и услуг. Организаторы уже отобрали 70 лучших предпринимателей города.
«Уже не первый год наша площадка становится центральной при проведении одного из главных предпринимательских событий года. Сейчас у участников ответственный период, им предстоит детально продумать свои стенды и композиции, чтобы привлечь внимание посетителей и максимально ярко заявить о своей продукции», — отметил Михаил Брудков.
Организаторами мероприятия выступают департамент экономики и стратегического развития администрации Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области.
Отметим, фестиваль «Тюменская марка» проводится в областной столице с 2000 года. За это время участникам конкурса стали порядка 800 предпринимателей города, из них более 300 одержали победу.