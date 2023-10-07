В Тюмени готовятся к проведению «Тюменская марка» и гик-фестиваля

И добавил, что в конце октября жителей региона ждет еще традиционный конкурс «Тюменская марка». В этом году фестиваль пройдет в 21 раз. На участие было подано более 100 заявок от производителей товаров и услуг. Организаторы уже отобрали 70 лучших предпринимателей города.