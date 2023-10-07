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Updated Сегодня, 11:50

Тюменским бюджетникам повысили зарплаты

Тюменским бюджетникам повысили зарплаты

7 октября 2023, 11:48
Фото: 1MI
Распоряжение об увеличении окладной части руководителям муниципальных учреждений подписал глава администрации Тюмени Руслан Кухарук. Окладная часть увеличена с 6 тысяч 440 рублей до 6 тысяч 833 рублей.
«Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2023 года», — указано в опубликованном документе.

Помимо руководства, также увеличены должностные оклады работников муниципальных учреждений. Контролеры, экспедиторы делопроизводители теперь будут получать оклад в размере 9 тысяч 674 рублей, бухгалтеры, экономисты, документоведы — 10 тысяч 462 рубля, ведущие специалисты, инженеры — 18 тысяч 206 рублей и т. д. В среднем увеличение окладной части составило от 400 до 1 тысячи рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Госдуме предложили депутатам, госслужащим, в чьих семьях среднедушевой доход превышает размер трех прожиточных минимумов, отчислять по 2% от заработной платы в фонд поддержки участников СВО.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Руслан Кухарук#Зарплаты#Бюджетники
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