Тюменским бюджетникам повысили зарплаты

Помимо руководства, также увеличены должностные оклады работников муниципальных учреждений. Контролеры, экспедиторы делопроизводители теперь будут получать оклад в размере 9 тысяч 674 рублей, бухгалтеры, экономисты, документоведы — 10 тысяч 462 рубля, ведущие специалисты, инженеры — 18 тысяч 206 рублей и т. д. В среднем увеличение окладной части составило от 400 до 1 тысячи рублей.