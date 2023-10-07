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Published Сегодня, 11:02

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Тюменские власти пытаются продать машиноместа в Тюменской слободе

Тюменские власти пытаются продать машиноместа в Тюменской слободе

7 октября 2023, 11:02
Фото: 1MI
Тюменские власти вновь выставили на аукцион парковочные места в Тюменской слободе — 17 машиномест в подземном паркинге по улице Ледниковый проезд, 2/1.

Стоимость одного парковочного места начинается от 340 тысяч рублей. Заявки на участие в торгах будут принимать до 31 октября.

В конце августа тюменские власти уже выставляли на аукцион парковочные места в Тюменской слободе. Однако из тридцати машиномест тогда было продано только тринадцать.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перестала работать часть паркоматов, установленных на платных парковках. Причиной тому стало отключение иностранного программного обеспечения. ПО перестало функционировать из-за очередных санкций, введенных Евросоюзом в отношении России.

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