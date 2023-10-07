Тюменские власти пытаются продать машиноместа в Тюменской слободе

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Стоимость одного парковочного места начинается от 340 тысяч рублей. Заявки на участие в торгах будут принимать до 31 октября.
В конце августа тюменские власти уже выставляли на аукцион парковочные места в Тюменской слободе. Однако из тридцати машиномест тогда было продано только тринадцать.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени перестала работать часть паркоматов, установленных на платных парковках. Причиной тому стало отключение иностранного программного обеспечения. ПО перестало функционировать из-за очередных санкций, введенных Евросоюзом в отношении России.