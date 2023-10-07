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Тюменские рестораны KFC получат новое название

Тюменские рестораны KFC получат новое название

7 октября 2023, 05:40
Фото: 2ГИС
Тюменские рестораны быстрого питания KFC сменят название в 2024 году. В мае следующего года заведения начнут работать под брендом Rostic’s. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Юнирест».

По данным компании, на данные момент в России под новым брендом Rostic’s уже работают порядка 300 заведений. До конца года будут переименованы еще 700 точек сети ресторанов быстрого питания.

Ранее «Наш Город» писал, что весной 2022 года американская компания Yum! Brands заявила о прекращении деятельности на территории России и объявила о продаже своих активов, расположенных на территории РФ. В их число входили все рестораны брендов KFC и Pizza Hut.

Активы Yum! Brands выкупила компания «Смарт сервис ЛТД», зарегистрированная в Удмуртии. Тогда новый владелец сообщил, что рестораны быстрого питания продолжат свою работу, но под новым брендом Rostic's. Ребрендинг планировали провести до конца 2023 года.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Рестораны#Фаст-фуд#Ребрендинг
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