Тюменские рестораны KFC получат новое название

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
По данным компании, на данные момент в России под новым брендом Rostic’s уже работают порядка 300 заведений. До конца года будут переименованы еще 700 точек сети ресторанов быстрого питания.
Ранее «Наш Город» писал, что весной 2022 года американская компания Yum! Brands заявила о прекращении деятельности на территории России и объявила о продаже своих активов, расположенных на территории РФ. В их число входили все рестораны брендов KFC и Pizza Hut.
Активы Yum! Brands выкупила компания «Смарт сервис ЛТД», зарегистрированная в Удмуртии. Тогда новый владелец сообщил, что рестораны быстрого питания продолжат свою работу, но под новым брендом Rostic's. Ребрендинг планировали провести до конца 2023 года.