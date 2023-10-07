Тюменские медвежата-сироты вернулись домой

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
К зимней спячке медвежата набрали вес порядка тридцати килограммов. В Тюменской области они будут жить в заказнике регионального значения «Североболотный».
«Это максимально удаленное от населенных пунктов место. Надеемся, медвежатам там будет комфортно. Мы им приготовили гостинец, рассыпали мешок яблок. Когда выбрались на свободу после долгого пути, мишки осмотрелись, обнюхали растительность и рванули в лес. А Лайма, самая бойкая медведица из тройки, тут же залезла на березу», — рассказал начальник Вагайского сектора надзора, контроля Госохотдепартамента Николай Полуянов.
И добавил, что дорогу протяженностью более трех тысяч километров медвежата перенесли хорошо.
Ранее «Наш Город» писал, что в апреле этого года в селе Дубровное Вагайского района к местным жителям вышла семья медвежат. Малыши были голодны и плакали. Позже выяснилось, что их мать была убита охотниками. В связи было принято решение отправить медвежат-сирот в Центр спасения в Тверской области для прохождения периода адаптации к дикой природе.