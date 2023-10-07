Тюменские медвежата-сироты вернулись домой

Ранее «Наш Город» писал, что в апреле этого года в селе Дубровное Вагайского района к местным жителям вышла семья медвежат. Малыши были голодны и плакали. Позже выяснилось, что их мать была убита охотниками. В связи было принято решение отправить медвежат-сирот в Центр спасения в Тверской области для прохождения периода адаптации к дикой природе.