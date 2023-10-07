Был в гостях у товарища: в Тюмени прекращены поиски пропавшего 15-летнего подростка

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Данную информацию «Нашему Городу» подтвердили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. В ведомстве отметили, что по предварительным данным, противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Подросток находился в гостях у своего приятеля, до этого играл в компьютерном клубе. Обстоятельства выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжаются поиски еще одного 15-летнего школьника Павла Рюпина, пропавшего 20 сентября. Мальчик уже не в первый раз сбегает из дома и состоит на профилактическом учете.