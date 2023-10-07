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Пропавший в Тюмени 15-летний подросток играл в компьютерном клубе

Был в гостях у товарища: в Тюмени прекращены поиски пропавшего 15-летнего подростка

7 октября 2023, 07:20
Фото: Поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень"

Пропавший в Тюмени 15-летний подросток играл в компьютерном клубе

В Тюмени прекращены поиски пропавшего три дня назад 15-летнего Сергея Созинова. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Белая Сова».
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Дети

Данную информацию «Нашему Городу» подтвердили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. В ведомстве отметили, что по предварительным данным, противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Подросток находился в гостях у своего приятеля, до этого играл в компьютерном клубе. Обстоятельства выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжаются поиски еще одного 15-летнего школьника Павла Рюпина, пропавшего 20 сентября. Мальчик уже не в первый раз сбегает из дома и состоит на профилактическом учете.

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