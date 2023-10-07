Был в гостях у товарища: в Тюмени прекращены поиски пропавшего 15-летнего подростка

Данную информацию «Нашему Городу» подтвердили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. В ведомстве отметили, что по предварительным данным, противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Подросток находился в гостях у своего приятеля, до этого играл в компьютерном клубе. Обстоятельства выясняются.