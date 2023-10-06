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Published Сегодня, 06:51

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Updated Сегодня, 06:53

Все млекопитающие могут погибнуть, когда образуется будущий суперконтинент

6 октября 2023, 06:51
Млекопитающие могут исчезнуть с Земли, когда образуется будущий суперконтинент. Ученые рассмотрели, как млекопитающие могут выжить при условиях климата на новом суперконтиненте, называемом Пангея Ультима, через 250 миллионов лет.

Исследователи использовали модель для анализа изменений температуры на поверхности суши, уровня углекислого газа в атмосфере и интенсивности солнечной радиации. Оказалось, что формирование суперконтинента часто сопровождается массовым вымиранием, и четыре из пяти последних геологических массовых вымираний произошли в такие периоды.

За последние 2 миллиарда лет континенты несколько раз соединялись и разделялись из-за движения земной коры. Следующий суперконтинент, который назвали Пангея Ультима, ожидается через 250 миллионов лет. Его характеризуют высокие температуры, увеличенная солнечная радиация и высокое содержание углекислого газа в атмосфере.

Изменение климата на Пангее Ультима приведет к тому, что большая часть суши станет неподходящей для млекопитающих. Хотя эти животные имеют способность приспособиться к высоким температурам, они не смогут пережить экстремальные условия на новом суперконтиненте, где температуры могут превысить их пределы выносливости.

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