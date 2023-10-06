Все млекопитающие могут погибнуть, когда образуется будущий суперконтинент

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Исследователи использовали модель для анализа изменений температуры на поверхности суши, уровня углекислого газа в атмосфере и интенсивности солнечной радиации. Оказалось, что формирование суперконтинента часто сопровождается массовым вымиранием, и четыре из пяти последних геологических массовых вымираний произошли в такие периоды.
За последние 2 миллиарда лет континенты несколько раз соединялись и разделялись из-за движения земной коры. Следующий суперконтинент, который назвали Пангея Ультима, ожидается через 250 миллионов лет. Его характеризуют высокие температуры, увеличенная солнечная радиация и высокое содержание углекислого газа в атмосфере.
Изменение климата на Пангее Ультима приведет к тому, что большая часть суши станет неподходящей для млекопитающих. Хотя эти животные имеют способность приспособиться к высоким температурам, они не смогут пережить экстремальные условия на новом суперконтиненте, где температуры могут превысить их пределы выносливости.