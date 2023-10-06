Все млекопитающие могут погибнуть, когда образуется будущий суперконтинент

Изменение климата на Пангее Ультима приведет к тому, что большая часть суши станет неподходящей для млекопитающих. Хотя эти животные имеют способность приспособиться к высоким температурам, они не смогут пережить экстремальные условия на новом суперконтиненте, где температуры могут превысить их пределы выносливости.