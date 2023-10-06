В Тюменской области запрещают рыбалку из-за вспышки редкой болезни

В связи с положительными пробами на «гаффскую болезнь» Роспотребнадзором было принято решение ввести запрет на добычу водных биоресурсов в озёрах Иземетское и Эйхлыкуль Тобольского района. Также в ведомстве сообщили, что будет продлен запрет на ловлю рыбы из озёр Андреевское и Ишменевское,