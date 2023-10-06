В Тюменской области запрещают рыбалку из-за вспышки редкой болезни

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В связи с положительными пробами на «гаффскую болезнь» Роспотребнадзором было принято решение ввести запрет на добычу водных биоресурсов в озёрах Иземетское и Эйхлыкуль Тобольского района. Также в ведомстве сообщили, что будет продлен запрет на ловлю рыбы из озёр Андреевское и Ишменевское,
Вспышка данного заболевания впервые была зафиксирована в Тюменской области в 2000 году. Вторая случилась в 2019 году в Тобольском районе, когда местное население питалась карасями из ближайших озер.
«В ходе расследования вспышки было замечено, что перед заболеванием людей произошла массовая гибель домашних животных, таких как собаки и кошки, а также водоплавающих птиц», — добавили в Роспотребнадзоре по Тюменской области.
Следует отметить, что в регионе проводятся мероприятия по предотвращению гаффской болезни путем тесного сотрудничества между различными организациями. Обмен информацией и определение необходимых мероприятий осуществляются на совещаниях оперативного штаба, который занимается профилактикой данного заболевания.