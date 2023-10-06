nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:16

Published Сегодня, 11:16

Modified Сегодня, 11:18

Updated Сегодня, 11:18

В Тюменской области запрещают рыбалку из-за вспышки редкой болезни

В Тюменской области запрещают рыбалку из-за вспышки редкой болезни

6 октября 2023, 11:16
Фото: 1MI
В Тюменской области запрещают рыбалку из-за вспышки редкой болезни

В Тюменской области запрещают рыбалку из-за вспышки редкой болезни

Специалисты Роспотребнадзора запретили рыбачить на озерах Иземетское и Эйхлыкуль, также запрет действует на вылов рыбы на Андреевском и Ишменевском озерах.
Сюжет
Рыбалка

В связи с положительными пробами на «гаффскую болезнь» Роспотребнадзором было принято решение ввести запрет на добычу водных биоресурсов в озёрах Иземетское и Эйхлыкуль Тобольского района. Также в ведомстве сообщили, что будет продлен запрет на ловлю рыбы из озёр Андреевское и Ишменевское,

Вспышка данного заболевания впервые была зафиксирована в Тюменской области в 2000 году. Вторая случилась в 2019 году в Тобольском районе, когда местное население питалась карасями из ближайших озер.

«В ходе расследования вспышки было замечено, что перед заболеванием людей произошла массовая гибель домашних животных, таких как собаки и кошки, а также водоплавающих птиц», — добавили в Роспотребнадзоре по Тюменской области.

Следует отметить, что в регионе проводятся мероприятия по предотвращению гаффской болезни путем тесного сотрудничества между различными организациями. Обмен информацией и определение необходимых мероприятий осуществляются на совещаниях оперативного штаба, который занимается профилактикой данного заболевания.

Учёные нашли возбудителя гаффской болезни в озерах Тюменской области
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что под Тюменью погиб рыбак, упав на машине с обрыва.

Читайте также:
Под Тюменью погиб рыбак, упав на машине с обрыва. Он был пьян«Еще кусаются»: тюменцы пожаловались на нашествие насекомых«Обман на полмиллиона»: директора тюменской школы поймали на взятке
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рыбалка#Разведение рыб#Алиса Вернер
Подпишитесь
«Мы земляки?»: знаете ли вы, кто из известных личностей родился в Тюменской области
Сегодня, 12:36
«Трассы смерти»: почему на федеральных дорогах региона участились жуткие ДТП
Сегодня, 08:27
Тюменских старшеклассников на пять дней отправят на военные сборы
Сегодня, 07:00
«Еще кусаются»: тюменцы пожаловались на нашествие насекомых
Сегодня, 10:24
В Тюмени резко изменится погода
Сегодня, 08:31
Тюменского школьника, который вез труп отца в багажнике, обвиняют в убийстве
Сегодня, 07:46