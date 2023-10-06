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В Тюмени две недели назад пропал 15-летний подросток

В Тюмени две недели назад пропал 15-летний подросток

6 октября 2023, 08:07
Фото: ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи
В Тюменской области пропал 15-летний Павел Рюпин. Школьник ушел из дома более двух недель назад — 20 сентября. Однако с заявлением в полицию родственники подростка обратились 6 октября.
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Как пояснили «Нашему Городу» в УМВД по Тюменской области, ранее Павел уже неоднократно сбегал из дома.

«Состоит на профилактическом учете. В настоящее время принимаются меры по установлению местонахождения ребенка», — отметили в УМВД.

В ориентировке, распространенной ТюменьРегионСпас, указано, что когда Павла Рюпина видели в последний раз, на нем была одета олимпийка черного цвета, брюки черного цвета, на ногах черные кроссовки. Рост 1,7 метра, телосложение худощавое, волосы рыжие, глава карие.

Тех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Павла Рюпина, просят звонить по телефонам 8-982-922-78-84, 8-800-600-59-52 или 02/102.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за два часа нашли пропавшего 8-летнего школьника. Ребенок после занятий ушел из школы, но до дома не добрался. Спустя два часа юного тюменца нашли.

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