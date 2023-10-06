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Updated Сегодня, 12:04

В ДТП на трассе погибла 45-летняя тюменка

В «пьяном» ДТП на трассе погибла 45-летняя тюменка

6 октября 2023, 12:02
Фото: ГИБДД по Тюменской области.

В ДТП на трассе погибла 45-летняя тюменка

Трагедия произошла на дороге Каскара-Торгили-Ключи-Петрунькино, неподалеку от поселка Ипкуль в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Водитель был пьян.
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ДТП

На дороге из Каскары в Петрунькино въехал в дерево автомобиль «Хонда Одиссей». В ДТП погибла 45-летняя пассажирка «Хонды». 50-летний водитель доставлен в больницу с травмами, еще двое пассажиров получили ушибы.

В ГИБДД по Тюменской области сообщили, что водитель «Хонды» был пьян, показания алкотестера составили 1,31 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Предварительно, он не справился с управлением автомобиля на затяжном повороте.

«В автомобиле находились три пассажира. По свидетельству одного из них компания употребляла алкоголь в поселке Торгили, затем поехали в деревню Ключи», — рассказал заместитель командира батальона полка ДПС ГИБДД Сергей Ванюков.
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#Общество#Происшествия#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Тюменцы#Алиса Вернер
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