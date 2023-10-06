В «пьяном» ДТП на трассе погибла 45-летняя тюменка

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
На дороге из Каскары в Петрунькино въехал в дерево автомобиль «Хонда Одиссей». В ДТП погибла 45-летняя пассажирка «Хонды». 50-летний водитель доставлен в больницу с травмами, еще двое пассажиров получили ушибы.
В ГИБДД по Тюменской области сообщили, что водитель «Хонды» был пьян, показания алкотестера составили 1,31 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Предварительно, он не справился с управлением автомобиля на затяжном повороте.
«В автомобиле находились три пассажира. По свидетельству одного из них компания употребляла алкоголь в поселке Торгили, затем поехали в деревню Ключи», — рассказал заместитель командира батальона полка ДПС ГИБДД Сергей Ванюков.
Ранее «Наш город» сообщал о массовом ДТП в центре Тюмени. 3 припаркованных автомобиля у дома №83 на улице Максима Горького стали невольными участниками ДТП.