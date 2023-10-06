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В колониях Тюмени ввели ковидные ограничения

В колониях Тюмени ввели ковидные ограничения

6 октября 2023, 07:27
Фото: 1MI
В тюменских колониях ввели ограничения на свиданиях с осужденными. В связи с ростом числа заболевших COVID-19, теперь вход на территорию исправительных учреждений разрешен только в маске.

Краткосрочные свидания проводят либо в специальных помещениях, оборудованных защитным стеклом и переговорной связью, либо в помещениях без стекла — с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра.

На свидания не допускаются посетители с признаками ОРВИ. При входе в учреждение организован входной контроль состояния здоровья посетителей, в том числе измеряется температура тела.

Длительные свидания осуждённых с родственниками предоставляются в обычном режиме. Справки об отсутствии контактов с больными или подозрительными на заболевание новой коронавирусной инфекцией не требуются.

Однако перед началом свидания родственники осуждённых должны будут пройти входной контроль состояния здоровья с измерением температуры тела. При себе также необходимо иметь медицинскую маску, сообщили в пресс-службе УФСИН.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в настоящее время вакцинация против COVID-19 не проводится. Однако будет возобновлена, если число эпидемиологическая ситуация ухудшится. По данным оперштаба, за последнюю неделю в Тюменской области было выявлено 154 случая COVID-19, госпитализировано 26 человек.

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