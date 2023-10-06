В колониях Тюмени ввели ковидные ограничения

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в настоящее время вакцинация против COVID-19 не проводится. Однако будет возобновлена, если число эпидемиологическая ситуация ухудшится. По данным оперштаба, за последнюю неделю в Тюменской области было выявлено 154 случая COVID-19, госпитализировано 26 человек.