В колониях Тюмени ввели ковидные ограничения

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Краткосрочные свидания проводят либо в специальных помещениях, оборудованных защитным стеклом и переговорной связью, либо в помещениях без стекла — с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метра.
На свидания не допускаются посетители с признаками ОРВИ. При входе в учреждение организован входной контроль состояния здоровья посетителей, в том числе измеряется температура тела.
Длительные свидания осуждённых с родственниками предоставляются в обычном режиме. Справки об отсутствии контактов с больными или подозрительными на заболевание новой коронавирусной инфекцией не требуются.
Однако перед началом свидания родственники осуждённых должны будут пройти входной контроль состояния здоровья с измерением температуры тела. При себе также необходимо иметь медицинскую маску, сообщили в пресс-службе УФСИН.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в настоящее время вакцинация против COVID-19 не проводится. Однако будет возобновлена, если число эпидемиологическая ситуация ухудшится. По данным оперштаба, за последнюю неделю в Тюменской области было выявлено 154 случая COVID-19, госпитализировано 26 человек.