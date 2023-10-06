Тюменских старшеклассников на пять дней отправят на военные сборы

Ранее «Наш Город» писал, что в начале учебного года в сети интернет был распространен фейк о сокращении школьных каникул. В департаменте образования Тюмени данную информацию опровергли и подчеркнули, что продолжительность каникул у детей осталась прежней. Суммарно за период с сентября по июнь тюменские школьники отдохнут не менее 30 календарных дней