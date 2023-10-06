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Posted 6 октября 2023, 07:00

Published 6 октября 2023, 07:00

Modified 6 октября 2023, 07:02

Updated 6 октября 2023, 07:02

Тюменских старшеклассников на пять дней отправят на военные сборы

Тюменских старшеклассников на пять дней отправят на военные сборы

6 октября 2023, 07:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Дети
В системе образования Тюменской области в этом году произошли значительные перемены. Из перечня обязательных предметов были исключены астрономия, естествознание, экология и т. д. Кроме того, с 1 сентября появилось трудовое воспитание, а в урок ОБЖ включили военную подготовку.

Заместитель директора городского департамента образования Ольга Торопова пояснила подробно, какие перемены произошли в тюменских школах. По ее словам, в этом году школы перешли на новый стандарт на уровне среднего общего образования.

По ее словам, в числе обязательных для изучения остались 13 предметов, также введено изучение двух дисциплин на углубленном уровне в соответствии с выбранным профилем обучения.

«С нового учебного года содержание учебного предмета „Астрономия“ войдет в содержание учебного предмета „Физика“. Содержание учебных предметов „Естествознание“ и „Экология“ сквозной содержательной линией будет включено в такие учебные предметы, как „Биология“, „Химия“, „Физика“, усиливая содержание этих предметов. Содержание учебного предмета „Россия в мире“ войдет в учебные предметы „История“ и „Обществознание“», — пояснила Торопова 72.RU.

И добавила, что в обновленном ФГОС СОО сохранены объем и содержание всех учебных предметов предыдущей редакции ФГОС СОО.

Кроме того, с начала учебного года все школы страны приступили к реализации профессионального минимума. В общеобразовательных учреждениях действует единая модель профориентации. Еженедельно по четвергам в рамках внеурочной деятельности проходят занятия «Россия — мои горизонты».

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Что касается трудового воспитания, то согласно ФЗ «Об образовании», школьники имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в общеобразовательных учреждениях и не предусмотрены учебным планом. Привлечение ребят к труду, не предусмотренному образовательной программой, осуществляется в соответствии с требованиями трудового законодательства.

Еще одно нововведение этого учебного года — включение военной начальной военной подготовки в предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10-х классов. На уроках в школе ребята изучают теорию. Для проведения практики предусмотрены учебные сборы продолжительностью пять дней.

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Ранее «Наш Город» писал, что в начале учебного года в сети интернет был распространен фейк о сокращении школьных каникул. В департаменте образования Тюмени данную информацию опровергли и подчеркнули, что продолжительность каникул у детей осталась прежней. Суммарно за период с сентября по июнь тюменские школьники отдохнут не менее 30 календарных дней

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