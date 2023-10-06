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Published Сегодня, 09:08

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Updated Сегодня, 09:10

В центре Тюмени произошло массовое ДТП с 5 автомобилями

«Семерка всмятку»: в центре Тюмени произошло массовое ДТП

6 октября 2023, 09:08
Фото: ГИБДД Тюменской области

В центре Тюмени произошло массовое ДТП с 5 автомобилями

Сегодня в обед 3 припаркованных автомобиля у дома №83 на улице Максима Горького стали невольными участниками ДТП. В них влетела «семерка» которую отбросило на парковку после столкновения с автомобилем 19-летнего водителя.
Сюжет
ДТП

ВАЗ 2107 и «Шевроле» столкнулись в проезде, около 83-го дома на улице Максима Горького. После столкновения «семерку» выкинуло на парковку, где она протаранила еще три автомобиля.

Фото: ГИБДД Тюменской области

По данным ГИБДД Тюменской области 19-летнему водителю «семерки» понадобилась медицинская помощь, но она была оказана на месте — госпитализация не потребовалась

«Затруднений в движении нет. На месте работают 2 наряда ДПС. Автоинспекторы принимают меры, чтобы освободить проезжую часть», — сообщили «Нашему городу» в ГИБДД по Тюменской области.
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Ранее «Наш город» сообщал о том, почему в Тюменской области стабильно растет число ДТП. По данным Госавтоинспекции, в Тюменской области уже произошло не менее 1 860 ДТП, в которых 2 387 человек получили травмы, а 127 — погибли.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Алиса Вернер
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