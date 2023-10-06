«Семерка всмятку»: в центре Тюмени произошло массовое ДТП

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
ВАЗ 2107 и «Шевроле» столкнулись в проезде, около 83-го дома на улице Максима Горького. После столкновения «семерку» выкинуло на парковку, где она протаранила еще три автомобиля.
По данным ГИБДД Тюменской области 19-летнему водителю «семерки» понадобилась медицинская помощь, но она была оказана на месте — госпитализация не потребовалась
«Затруднений в движении нет. На месте работают 2 наряда ДПС. Автоинспекторы принимают меры, чтобы освободить проезжую часть», — сообщили «Нашему городу» в ГИБДД по Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал о том, почему в Тюменской области стабильно растет число ДТП. По данным Госавтоинспекции, в Тюменской области уже произошло не менее 1 860 ДТП, в которых 2 387 человек получили травмы, а 127 — погибли.