«Семерка всмятку»: в центре Тюмени произошло массовое ДТП

Ранее «Наш город» сообщал о том, почему в Тюменской области стабильно растет число ДТП. По данным Госавтоинспекции, в Тюменской области уже произошло не менее 1 860 ДТП, в которых 2 387 человек получили травмы, а 127 — погибли.