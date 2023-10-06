«Росводоканал Тюмень»: не забудьте оплатить коммунальные услуги до 10 октября

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Сделать это можно любым удобным для горожан способом. Например, с помощью мобильного приложения «РВК.Услуги», которое позволяет производить оплату, получать оперативную информацию о состоянии лицевого счета и многое другое.
«С помощью электронного помощника опции доступны буквально в несколько кликов. К одному профилю можно привязать несколько лицевых счетов, по каждому сохраняется история платежей и показаний приборов учёта» — отметила коммерческий директор «Росводоканал Тюмень» Екатерина Шаркова.
Оплатить услуги водоснабжения и водоотведения можно на сайте компании tyumen.rosvodokanal.ru, в личном кабинете или мобильном приложении ТРИЦ, через мобильные приложения и онлайн-версии банков по квитанции ТРИЦ и в кассе «Росводоканал Тюмень» (ул. 30 лет Победы, 38 стр. 10).