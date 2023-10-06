«Росводоканал Тюмень»: не забудьте оплатить коммунальные услуги до 10 октября

Оплатить услуги водоснабжения и водоотведения можно на сайте компании tyumen.rosvodokanal.ru, в личном кабинете или мобильном приложении ТРИЦ, через мобильные приложения и онлайн-версии банков по квитанции ТРИЦ и в кассе «Росводоканал Тюмень» (ул. 30 лет Победы, 38 стр. 10).