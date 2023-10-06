РЭО профинансирует проекты в сфере ТКО на 68,3 млрд рублей в 2023–2024 гг

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
По сообщению издания rostovgazeta.ru, генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что количество таких проектов постоянно растет, но поддержка для них не уменьшается. РЭО предлагает финансовую поддержку и проводит совместную работу с регионами по структурированию и подготовке инвестиционных проектов.
Заместитель генерального директора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев представил планы компании на конференции рейтингового агентства «Эксперт РА». В 2023–2024 годах планируется реализовать 25 проектов в 20 регионах. Общая стоимость проектов составит 77,1 миллиарда рублей. РЭО готов профинансировать эти проекты на 68,3 миллиарда рублей, что составляет до 95% от общей стоимости. Важно отметить, что доля концессий в проектах также увеличилась, составив 72 процента.
Реализация этих проектов позволит обрабатывать 4,3 миллиона тонн ТКО и переработать 1,4 миллиона тонн отходов, а также приблизить регионы России к целям нацпроекта по сокращению захоронения ТКО вдвое и увеличению сортировки до 100%.
В пайплайне проектов РЭО 18 концессионных соглашений на проекты с общим объемом инвестиций в размере 40,7 миллиарда рублей. Данный механизм государственно-частного партнерства показал свою эффективность после запуска в 2021 году. Правительство РФ приняло изменения в Постановление от 17 июля 2019 года № 906 в соответствии с предложением РЭО о субсидировании купонного дохода по облигациям, выпущенным РЭО, на уровне 90 процентов от ключевой ставки Банка России.
Российский экологический оператор привлекает средства для реализации проектов с рынка и за счет размещения своих облигаций может предоставить финансирование инвестиционных проектов на срок до 12 лет в объеме 95% от их проектной стоимости.