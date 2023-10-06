РЭО профинансирует проекты в сфере ТКО на 68,3 млрд рублей в 2023–2024 гг

В пайплайне проектов РЭО 18 концессионных соглашений на проекты с общим объемом инвестиций в размере 40,7 миллиарда рублей. Данный механизм государственно-частного партнерства показал свою эффективность после запуска в 2021 году. Правительство РФ приняло изменения в Постановление от 17 июля 2019 года № 906 в соответствии с предложением РЭО о субсидировании купонного дохода по облигациям, выпущенным РЭО, на уровне 90 процентов от ключевой ставки Банка России.