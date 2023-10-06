РЭО: Подведены итоги внедрения раздельного накопления отходов в регионах

Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, по результатам проведенного мониторинга были выявлены следующие результаты: раздельным накоплением ТКО охвачено 59,7% населения (+3% к началу 2023 года) в 77 субъектах РФ, а это почти 87,4 млн человек. Он также подчеркнул, что по итогам шести месяцев 2023 года для раздельного накопления отходов в стране оборудовано 204 тыс. контейнерных площадок, оснащенных 358 тыс. контейнеров. Об этом пишет gorod55.ru.