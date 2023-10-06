РЭО: Подведены итоги внедрения раздельного накопления отходов в регионах

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
В компании сообщили, что свыше 87 млн россиян из 77 регионов уже оценили возможность использования услуги раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).
Как отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, по результатам проведенного мониторинга были выявлены следующие результаты: раздельным накоплением ТКО охвачено 59,7% населения (+3% к началу 2023 года) в 77 субъектах РФ, а это почти 87,4 млн человек. Он также подчеркнул, что по итогам шести месяцев 2023 года для раздельного накопления отходов в стране оборудовано 204 тыс. контейнерных площадок, оснащенных 358 тыс. контейнеров. Об этом пишет gorod55.ru.
«Раздельный сбор отходов — одна из важнейших составляющих реформы отрасли обращения с ТКО и формирования экономики замкнутого цикла. К 2030 году сортировать отходы должны 95% населения. Для этого продолжается развитие инфраструктуры в каждом регионе нашей страны, но также необходимо проделывать большую работу по линии экопросвещения, чтобы сортировка отходов дома стала привычкой», — сказал глава РЭО.
Как рассказали в компании, 49 субъектов РФ применяют двухконтейнерный подход к раздельному накоплению отходов. Суть подхода заключается в установке на контейнерных площадках контейнеров для смешанных отходов, а также для вторичного сырья. При этом 19 регионов внедрили пофракционное накопление отходов, когда каждая фракция собирается отдельно. Девять регионов решили применять оба подхода.
Благодаря полученной федеральной субсидии регионы приобрели 154 тыс. контейнеров для раздельного накопления отходов, что положительно сказалось на внедрении раздельного накопления отходов в 42 регионах. Вместе с тем наиболее высокий процент охвата населения РНО компания отмечает в Центральном федеральном округе — 83,2%, а самый низкий — в Северо-Кавказском федеральном округе — 41,2%.
В ряде субъектов Российской Федерации помимо контейнеров для РНО работают 27 тыс. специализированных пунктов приема вторичных материальных ресурсов (экопункты, экодома, экостанции, экоцентры, фандоматы).
Население 39 регионов имеет возможность сдавать накопленные вторичные ресурсы в специализированных экопунктах и при этом получать вознаграждение. В конце первого полугодия в России насчитывалось 600 таких пунктов для одновременного приема нескольких видов вторсырья.