Под Тюменью погиб рыбак, упав на машине с обрыва. Он был пьян

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В ГИБДД по Тюменской области пояснили, что 60-летний водитель авто приехал на рыбалку вместе с приятелями. Однако позже неожиданно уехал, несмотря на то, что до этого употреблял алкогольные напитки.
Автомобиль, упавший в воду, заметил один из рыбаков, ловивший рыбу неподалеку. В результате ДТП 60-летний тюменец погиб.
Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу утром на трассе Тюмень — Боровский — Богандинский был сбит на нерегулируемом пешеходном переходе 85-летний пенсионер. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте ДТП.