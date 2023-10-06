nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:11

Published Сегодня, 06:11

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Под Тюменью погиб рыбак, упав на машине с обрыва

Под Тюменью погиб рыбак, упав на машине с обрыва. Он был пьян

6 октября 2023, 06:11
Фото: ГИБДД

Под Тюменью погиб рыбак, упав на машине с обрыва

Известны подробности дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в четверг вечером на 32-м километре автодороги Тюмень — Криводаново. Здесь с обрыва берега реки в воду упал автомобиль УАЗ.
Сюжет
ДТП

В ГИБДД по Тюменской области пояснили, что 60-летний водитель авто приехал на рыбалку вместе с приятелями. Однако позже неожиданно уехал, несмотря на то, что до этого употреблял алкогольные напитки.

Автомобиль, упавший в воду, заметил один из рыбаков, ловивший рыбу неподалеку. В результате ДТП 60-летний тюменец погиб.

На тюменской трассе машина опрокинулась в воду: погиб один человек
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в пятницу утром на трассе Тюмень — Боровский — Богандинский был сбит на нерегулируемом пешеходном переходе 85-летний пенсионер. От полученных травм пожилой мужчина скончался на месте ДТП.

Читайте также:
Компания тюменских властей построит новые дороги за 228 миллионов рублейВ Тюмени цены на земельные участки вырастут на 10%ФАС обязала тюменские заправки снизить цены на бензин
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени#Нетрезвые водители#Безопасность на дорогах#Рыбалка
Подпишитесь
Топ-5 мест Тюмени с самыми жуткими и длинными пробками
Вчера, 18:29
«Явление временное»: после резкого скачка в Тюмени подешевели детские товары
Вчера, 06:30
Тюменской скандальной стримерше Жади продлят меру пресечения в психбольнице
Вчера, 06:02
Финалистка шоу «Мисс Россия 2023» попросила тюменцев о помощи
Вчера, 07:14
В Тюмени задержали двух школьников, перевозивших в багажнике авто труп
Вчера, 07:54
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 6 октября
Сегодня, 01:07