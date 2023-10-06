Первый рейс нового электропоезда запустили между Ишимом и Тюменью

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Оборудованы комфортабельные сиденья, поручни с теплым покрытием в тамбуре и салоне, тонированные стеклопакеты.
Также имеются места для маломобильных пассажиров, багажные отделения для размещения верхней одежды, ручной клади, велопарковка. Поезд оснащен USB-розетками с функцией быстрой зарядки, доступом к Wi-Fi, системой кондиционирования с обеззараживанием воздуха.
Ранее «Наш Город» писал, что этим летом жители Тюменской области неоднократно жаловались на нехватку мест в пригородной электричке Тюмень — Ишим. Пассажиры отмечали, что зачастую приходится ехать сотни километров стоя.