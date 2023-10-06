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Первый рейс нового электропоезда запустили между Ишимом и Тюменью

Первый рейс нового электропоезда запустили между Ишимом и Тюменью

6 октября 2023, 06:31
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Новый электропоезд ЭП2ДМ — №7341 начал курсировать между Ишимом и Тюменью. Первый рейс состоялся сегодня. В составе нового поезда шесть вагонов на 586 мест для пассажиров.

Оборудованы комфортабельные сиденья, поручни с теплым покрытием в тамбуре и салоне, тонированные стеклопакеты.

Также имеются места для маломобильных пассажиров, багажные отделения для размещения верхней одежды, ручной клади, велопарковка. Поезд оснащен USB-розетками с функцией быстрой зарядки, доступом к Wi-Fi, системой кондиционирования с обеззараживанием воздуха.

В новой электричке Тюмень — Ишим — Тюмень число мест увеличат на две трети
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Ранее «Наш Город» писал, что этим летом жители Тюменской области неоднократно жаловались на нехватку мест в пригородной электричке Тюмень — Ишим. Пассажиры отмечали, что зачастую приходится ехать сотни километров стоя.

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