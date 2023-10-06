Около 80% сотрудников «Страны» купят квартиру в ЖК застройщика в течение 5 лет

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
В опросе приняли участие 800 работников компании, 62% из которых — женщины, 38% — мужчины. Наибольшее количество сотрудников работает в «Стране» менее года — их доля составляет 47,6%, при этом 35% коллектива трудится в компании около 3 лет, 9% — от 3 до 5 лет, а 7% — от 5 до 10 лет.
Более 13% опрошенных сотрудников рассказали, что уже купили квартиру в проектах «Страны Девелопмент». Среди мотивирующих факторов для приобретения недвижимости в жилых комплексах застройщика практически все опрошенные — около 95% — выделили наличие специальных скидок для сотрудников. Примерно такое же количество людей в штате рассказали о готовности порекомендовать квартиры от девелопера своим друзьям и знакомым.
Более 60% опрошенных среди самых сильных сторон «Страны Девелопмент» выделили благоустройство, 55,6% подчеркнули клиентоориентированность и лояльность, а 54,9% среди преимуществ отметили концепцию и качество проектов.
Не менее значимым моментом для нас было узнать у команды, какие главные качества нашей компании выделяют нас среди остальных игроков рынка. Также популярными критериями стали работа на опережение сроков и качество строительства. Такой формат коммуникации с командой помогает нам получить оценку от самых неравнодушных к компании людей и в целом выступает мощным фактором мотивации, — отметил вице-президент, руководитель блока продаж и маркетинга ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.
Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» возводит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания находится с 2008 года. За 15 лет девелопером построено более 1 млн кв. метров жилья, в домах «Страны» живут уже 40 тысяч человек. Земельный банк компании превышает 4 млн кв. м.
В 2022 году «Страна Девелопмент» вошла в топ-20 застройщиков России по объему текущего строительства. 80% жилых домов компания сдает раньше срока. Каждый проект отличается использованием передовых технологий: системой «умный дом», закрытыми охраняемыми дворами без машин, безбарьерной средой, эргономическими инженерными технологиями.