Около 80% сотрудников «Страны» купят квартиру в ЖК застройщика в течение 5 лет

В опросе приняли участие 800 работников компании, 62% из которых — женщины, 38% — мужчины. Наибольшее количество сотрудников работает в «Стране» менее года — их доля составляет 47,6%, при этом 35% коллектива трудится в компании около 3 лет, 9% — от 3 до 5 лет, а 7% — от 5 до 10 лет.