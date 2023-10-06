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Updated Сегодня, 04:54

В жуткой аварии на Старо-Тобольском тракте погиб человек

На тюменской трассе машина опрокинулась в воду: погиб один человек

6 октября 2023, 04:52
Фото: 1MI

В жуткой аварии на Старо-Тобольском тракте погиб человек

Один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем на 32-м километре Старо-Тобольского тракта.
Сюжет
ДТП
Фото: Противопожарная служба ТО

Как сообщили в противопожарной службе Тюменской области, в четырехх километрах от трассы с берега реки Туры автомобиль УАЗ опрокинулся в воду. Один человек погиб. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в понедельник вечером на улице Производственной был насмерть сбит 27-летний велосипедист. Молодой человек скончался от полученных травм на месте происшествия.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#ДТП#Безопасность на дорогах
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