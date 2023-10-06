На тюменской трассе машина опрокинулась в воду: погиб один человек

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
Как сообщили в противопожарной службе Тюменской области, в четырехх километрах от трассы с берега реки Туры автомобиль УАЗ опрокинулся в воду. Один человек погиб. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в понедельник вечером на улице Производственной был насмерть сбит 27-летний велосипедист. Молодой человек скончался от полученных травм на месте происшествия.