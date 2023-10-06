Какие санкции грозят при игнорировании повесток из военкомата

С 1 октября в России начал действовать новый закон, который ужесточает наказание за пропуск гражданами призыва в военкомат по повестке. Штрафы за такое нарушение теперь выросли с максимальной суммы в 3 тысячи рублей до 30 тысяч рублей.