Какие санкции грозят при игнорировании повесток из военкомата

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
Кроме того, несвоевременное уведомление военкомата о изменении персональных данных теперь является административным правонарушением, за которое грозит штраф до пяти тысяч рублей. Также ответственность за это несут и работодатели.
Адвокат Игорь Ким в беседе с ИА RuNews24.ru подробно рассказал об особенностях нового закона и последствиях его нарушения.
Прежде чем перейти к вопросу о санкциях за пропуск призыва, Игорь Ким напомнил о правилах доставки повесток, которые существуют сегодня.
Сначала гражданин заносится в единый реестр призывников. С помощью этого реестра военком высылает электронные повестки, которые считаются врученными через 7 дней.
Также призывной комиссариат может уведомлять граждан призывного возраста через сервис «Госуслуги». В этом случае повестка считается врученной сразу. У призываемого гражданина есть 20 дней для явки в комиссариат или другое указанное место.
С принятием закона вступили в силу следующие правила. Если гражданин не пришел по повестке, ему грозят такие административные наказания:
— штраф до 50 тысяч рублей;
— запрет на регистрацию и управление автомобилем;
— запрет на регистрацию индивидуального предпринимательства или самозанятости;
— запрет на регистрацию имущества;
— запрет на получение кредитов и займов.
Стоит отметить, что в каждом конкретном регионе власти могут установить дополнительные меры наказания.
Если гражданин не явится и по повторной повестке, его могут признать уклонистом от призыва и преследовать по статье 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной службы»).
«Самое вероятное наказание по нынешней практике — штраф до 200 тысяч рублей. Примеры уже есть», — подчеркнул адвокат.