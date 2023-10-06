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Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

Какие санкции грозят при игнорировании повесток из военкомата

6 октября 2023, 15:34
С 1 октября в России начал действовать новый закон, который ужесточает наказание за пропуск гражданами призыва в военкомат по повестке. Штрафы за такое нарушение теперь выросли с максимальной суммы в 3 тысячи рублей до 30 тысяч рублей.

Кроме того, несвоевременное уведомление военкомата о изменении персональных данных теперь является административным правонарушением, за которое грозит штраф до пяти тысяч рублей. Также ответственность за это несут и работодатели.

Адвокат Игорь Ким в беседе с ИА RuNews24.ru подробно рассказал об особенностях нового закона и последствиях его нарушения.

Прежде чем перейти к вопросу о санкциях за пропуск призыва, Игорь Ким напомнил о правилах доставки повесток, которые существуют сегодня.

Сначала гражданин заносится в единый реестр призывников. С помощью этого реестра военком высылает электронные повестки, которые считаются врученными через 7 дней.

Также призывной комиссариат может уведомлять граждан призывного возраста через сервис «Госуслуги». В этом случае повестка считается врученной сразу. У призываемого гражданина есть 20 дней для явки в комиссариат или другое указанное место.

С принятием закона вступили в силу следующие правила. Если гражданин не пришел по повестке, ему грозят такие административные наказания:

— штраф до 50 тысяч рублей;

— запрет на регистрацию и управление автомобилем;

— запрет на регистрацию индивидуального предпринимательства или самозанятости;

— запрет на регистрацию имущества;

— запрет на получение кредитов и займов.

Стоит отметить, что в каждом конкретном регионе власти могут установить дополнительные меры наказания.

Если гражданин не явится и по повторной повестке, его могут признать уклонистом от призыва и преследовать по статье 328 УК РФ («Уклонение от прохождения военной службы»).

«Самое вероятное наказание по нынешней практике — штраф до 200 тысяч рублей. Примеры уже есть», — подчеркнул адвокат.

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