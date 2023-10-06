Губернатор МО осмотрел отремонтированный корпус Физтех-колледжа в Долгопрудном

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Там он осмотрел капитально отремонтированный корпус Физтех-колледжа, посетил лаборатории сборки и модернизации беспилотных авиационных систем и интеллектуального анализа данных, а также поговорил с преподавателями и учащимися.
По словам губернатора, сегодня в колледже обучаются 1250 ребят, из них более 50% по IT-направлениям, сообщает mosregtoday.ru.
«Многие компании в Подмосковье стараются сотрудничать с нашими колледжами, готовят для себя кадры, которые после трудоустройства понимают все нюансы работы. Например, с Физтех-колледжем такую коллаборацию ведут Федеральная налоговая служба, оборонные и другие предприятия», — отметил Воробьев.
Учебное заведение было создано путем слияния Долгопрудненского техникума, ремесленного училища № 21 и профессионального училища № 94. В 2020 году на их базе появился Физтех-колледж с ИТ-уклоном. Капремонт корпуса, возведенного в 1963 году, впервые сделан в 2023 году.
Директор колледжа Алексей Летуновский рассказал, что ремонт начался первого февраля, а уже первого сентября колледж открыл свои двери. Строители отремонтировали не только фасад, но и все внутренние помещения, а также инженерную систему.
«Перед нами стояла задача создать комфортные условия для студентов. Сейчас очень большая потребность в рабочих руках на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Студенты уходят туда на производственную практику и дальше остаются. У них индивидуальный учебный график. Практика без отрыва от теории — это фишка дуального обучения», — сообщил Летуновский.
Обучаясь в колледже, ребята могут освоить профессию за три года, а получить специальность — за четыре. До поступления в колледж абитуриенты могут выбрать одно из 16 направлений, в их числе информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование, производство и обслуживание авиационной техники, эксплуатация беспилотных авиационных систем, операционная деятельность в логистике, дизайн, реклама, а также освоить профессии мастера по обработке цифровой информации, наладчика аппаратных и программных инфокоммуникационных систем.
Согласно статистике, более 80% выпускников этого года (246 человек) уже нашли работу по специальности, из них 213 трудоустроены в компаниях — партнерах колледжа.
«Сотрудничество заключается в том, что, когда у компании возникают какие-то насущные вопросы или нужны прорывы в каких-то сферах, ребята могут попробовать эти узелки развязать, предложить какие-то решения», — отметил губернатор.