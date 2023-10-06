Губернатор МО осмотрел отремонтированный корпус Физтех-колледжа в Долгопрудном

Обучаясь в колледже, ребята могут освоить профессию за три года, а получить специальность — за четыре. До поступления в колледж абитуриенты могут выбрать одно из 16 направлений, в их числе информационные системы и программирование, сетевое и системное администрирование, производство и обслуживание авиационной техники, эксплуатация беспилотных авиационных систем, операционная деятельность в логистике, дизайн, реклама, а также освоить профессии мастера по обработке цифровой информации, наладчика аппаратных и программных инфокоммуникационных систем.