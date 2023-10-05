В Тюмени из-за теплой погоды загорелось поле на Салаирском тракте

Между тем по данным синоптиков с 6 по 9 октября в Тюмени ожидаются дожди и усиление ветра. Влажность в городе повысится до 80%. Юго-восточный ветер принесёт в областную столицу влажный воздух. В пятницу ожидается до 4 мм осадков. Температура воздуха днём составит + 15 градусов. В субботу и воскресенье возможны настоящие ливни.