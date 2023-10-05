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Updated Сегодня, 11:57

В Тюмени из-за теплой погоды загорелось поле на Салаирском тракте

В Тюмени из-за теплой погоды загорелось поле на Салаирском тракте

5 октября 2023, 11:57
Фото: МЧС
Около Тюмени горит поле. На место инцидента прибыли пять единиц пожарной техники МЧС.

В городе установилась сухая и солнечная погода.

«Горит трава и сухая растительность на Салаирском тракте. На месте работают 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Угрозы жилым домам и объектам инфраструктуры нет», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Между тем по данным синоптиков с 6 по 9 октября в Тюмени ожидаются дожди и усиление ветра. Влажность в городе повысится до 80%. Юго-восточный ветер принесёт в областную столицу влажный воздух. В пятницу ожидается до 4 мм осадков. Температура воздуха днём составит + 15 градусов. В субботу и воскресенье возможны настоящие ливни.

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#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы
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