В Тюмени из-за теплой погоды загорелось поле на Салаирском тракте

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
В городе установилась сухая и солнечная погода.
«Горит трава и сухая растительность на Салаирском тракте. На месте работают 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Угрозы жилым домам и объектам инфраструктуры нет», — сообщили в пресс-службе МЧС.
Между тем по данным синоптиков с 6 по 9 октября в Тюмени ожидаются дожди и усиление ветра. Влажность в городе повысится до 80%. Юго-восточный ветер принесёт в областную столицу влажный воздух. В пятницу ожидается до 4 мм осадков. Температура воздуха днём составит + 15 градусов. В субботу и воскресенье возможны настоящие ливни.