В России биржевые цены на топливо снова поползли вверх

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
Хуже всего ситуация с ДТ. По данным «Новых Известий», Аи-92 подорожал до 56 151 руб. за тонну (+1,2%), Аи-95 — до 58 587 руб. за тонну (+1,65%).
«После первого же намека на возможность даже не отмены, а всего лишь ослабления запрета на экспорт котировки на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже отправились вверх» — сообщил эксперт Александр Фролов.
Почти на 6% подрожало дизельное топливо до 57 004 руб. за тонну.
Цены на российских заправках сдерживал механизм демпфера, но в последнее время топливо дорожает быстрее, чем официальная инфляция. Средняя розничная цена бензина только за последнюю неделю выросла еще на 0,8%, до 55,92 рубля за литр, а дизтоплива — на 1,6%, до 64,99 рубля.
С начала года ДТ прибавил в цене 11%. Это больше, чем официальная инфляция в стране. Евгений Аркуша в беседе с «Новыми Известиями» сообщил, что скачки биржевых цен транслируются на розницу через месяц. Поставки топлива с заводов до АЗС задерживаются на месяц.
Эксперты полагают, что ценовой кризис в РФ не завершился. Нехватка топлива стала ощущаться с августа, в разгар сезона сбора урожая. Тогда нефтяников обязали продавать на бирже больше бензина и солярки, подняв планку на 1%. Таким образом Минэнерго и ФАС пытались снизить биржевые цены за счет увеличения объемов предложения, но этого оказалось недостаточно для решения назревающей проблемы.
Рост цен подогревает инфляция в промышленности, для некоторых сфер она уже достигает 50-70%. Аркуша также высказал негативное отношение к долгосрочному действию запрета на экспорт нефтепродуктов, что может привести к деградации отрасли.
Стоит отметить, что в 2023 году выплаты российских властей нефтяникам снизились почти в 2 раза. С января по май 2022 года выплаты нефтяникам достигли рекордных 1,2 трлн рублей, а за аналогичный период 2023 года — всего 464 млрд рублей. Это сказалось на оптовых ценах.
Евгений Коган (профессор ВШЭ) напомнил, что демпфер работает с 2019 года. Его суть заключается в доплате государства за внутренние поставки в ситуациях, когда выгоднее отправлять нефтепродукты на экспорт. Мировые цены на бензин тоже бьют рекорды вместе с ценами на нефть. В ближайшее время цены на бензин точно не снизятся. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от принимаемых мер и длительности действия запрета, сейчас рассматривается вопрос о введении квот на экспорт нефтепродуктов по аналогии с удобрениями.