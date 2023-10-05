В России биржевые цены на топливо снова поползли вверх

Евгений Коган (профессор ВШЭ) напомнил, что демпфер работает с 2019 года. Его суть заключается в доплате государства за внутренние поставки в ситуациях, когда выгоднее отправлять нефтепродукты на экспорт. Мировые цены на бензин тоже бьют рекорды вместе с ценами на нефть. В ближайшее время цены на бензин точно не снизятся. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от принимаемых мер и длительности действия запрета, сейчас рассматривается вопрос о введении квот на экспорт нефтепродуктов по аналогии с удобрениями.