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Published Сегодня, 15:06

Modified Сегодня, 15:06

Updated Сегодня, 15:06

В Москве состоялся премьерный показ сериала про русских хакеров

В Москве состоялся премьерный показ сериала про русских хакеров

5 октября 2023, 15:06
Фото: piqsels.com
В московском кинотеатре «Октябрь» 4 октября состоялась премьера комедийно-авантюрного проекта «Короче, план такой» (16+), состоящего из восьми серий, о приключениях команды русских хакеров.

Презентацию сериала провели генеральные продюсеры проекта — Вадим Галыгин и Владимир Микулич. Среди зрителей присутствовали комики, актеры и певцы, сообщает gorod55.ru.

По словам Вадима Галыгина, придумывать авантюрное остросюжетное кино — очень увлекательное занятие. Русские хакеры бывают разные, и в новом сериале они предстают в особом свете. Команда героев — это настоящие профессионалы, с острым умом и чувством юмора.

Режиссер сериала Марк Горобец признал, что «Короче, план такой» стал его самым любимым проектом. Он отметил, что всегда мечтал снять приключенческий блокбастер, где будет много трюков, путешествий и событий, связанных с главными героями. В сериале зрителям предлагаются экшен, интрига и, самое главное, неповторимая атмосфера, которая сопровождала съемки.

«Я люблю этот проект и верю, что зритель его полюбит. Аудитории предстоит пройти вместе с нами все истории, которые мы придумали, разгадать все квесты и насладиться красотой огромного количества мест, в которых происходит действие сериала», — сказал он.

Над созданием сериала работала продюсерская компания WMG при участии «НМГ Студии» и с поддержкой Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Цифровую премьеру первых серий можно будет посмотреть на видеосервисе Wink уже 10 октября. Телевизионная премьера проекта пройдет на канале СТС в этом сезоне. Сериал будет включен в линейку Originals.

По словам главы видеосервиса Wink (совместного предприятия «Ростелекома» и НМГ) Антона Володькина, представление различных проектов в сфере digital для сервиса Wink, являющегося частью крупного цифрового провайдера «Ростелеком», вполне логично. В том числе речь идет об историях о хакерах, с которыми профессионально борется компания, защищая IТ-системы своих клиентов от атак. И особенно замечательно, если это интересный и динамичный юмористический сериал с участием большого числа звезд.

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