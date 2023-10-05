В Москве состоялся премьерный показ сериала про русских хакеров

По словам главы видеосервиса Wink (совместного предприятия «Ростелекома» и НМГ) Антона Володькина, представление различных проектов в сфере digital для сервиса Wink, являющегося частью крупного цифрового провайдера «Ростелеком», вполне логично. В том числе речь идет об историях о хакерах, с которыми профессионально борется компания, защищая IТ-системы своих клиентов от атак. И особенно замечательно, если это интересный и динамичный юмористический сериал с участием большого числа звезд.