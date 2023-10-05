В Москве состоялся премьерный показ сериала про русских хакеров

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Презентацию сериала провели генеральные продюсеры проекта — Вадим Галыгин и Владимир Микулич. Среди зрителей присутствовали комики, актеры и певцы, сообщает gorod55.ru.
По словам Вадима Галыгина, придумывать авантюрное остросюжетное кино — очень увлекательное занятие. Русские хакеры бывают разные, и в новом сериале они предстают в особом свете. Команда героев — это настоящие профессионалы, с острым умом и чувством юмора.
Режиссер сериала Марк Горобец признал, что «Короче, план такой» стал его самым любимым проектом. Он отметил, что всегда мечтал снять приключенческий блокбастер, где будет много трюков, путешествий и событий, связанных с главными героями. В сериале зрителям предлагаются экшен, интрига и, самое главное, неповторимая атмосфера, которая сопровождала съемки.
«Я люблю этот проект и верю, что зритель его полюбит. Аудитории предстоит пройти вместе с нами все истории, которые мы придумали, разгадать все квесты и насладиться красотой огромного количества мест, в которых происходит действие сериала», — сказал он.
Над созданием сериала работала продюсерская компания WMG при участии «НМГ Студии» и с поддержкой Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Цифровую премьеру первых серий можно будет посмотреть на видеосервисе Wink уже 10 октября. Телевизионная премьера проекта пройдет на канале СТС в этом сезоне. Сериал будет включен в линейку Originals.
По словам главы видеосервиса Wink (совместного предприятия «Ростелекома» и НМГ) Антона Володькина, представление различных проектов в сфере digital для сервиса Wink, являющегося частью крупного цифрового провайдера «Ростелеком», вполне логично. В том числе речь идет об историях о хакерах, с которыми профессионально борется компания, защищая IТ-системы своих клиентов от атак. И особенно замечательно, если это интересный и динамичный юмористический сериал с участием большого числа звезд.