В Кургане построят огромный современный ЖК

В планах «Партнера» создать жилой комплекс на территории более 150 гектар. Первая очередь строительства ЖК общей площадью 56 тысяч квадратных метров будет реализовываться на северо-западе столицы региона, вблизи улицы Комиссаров. В первых домах запроектировано 588 квартир общей площадью 34 тысячи квадратных метра. Из них почти 4 тысячи в рамках проекта будет отдано под коммерческие помещения. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на IV квартал 2025 года.