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В Кургане построят огромный современный ЖК

В Кургане построят огромный современный ЖК

5 октября 2023, 14:16
Фото: «Партнер»
Для строительства жилого комплекса в Кургане девелоперскому холдингу «Партнер» открыли кредитную линию на 2,5 миллиарда рублей.

Федеральный застройщик «Партнер» заручился поддержкой банка ДОМ.РФ и готов приступить к масштабному строительству в Кургане. Соглашение о предоставлении средств девелоперу в размере 2,5 миллиарда рублей было подписано на полях X Международного форума и выставки «100+ TechnoBuild 2023» в Екатеринбурге. Для банка эта сделка стала первой на региональном рынке.

В планах «Партнера» создать жилой комплекс на территории более 150 гектар. Первая очередь строительства ЖК общей площадью 56 тысяч квадратных метров будет реализовываться на северо-западе столицы региона, вблизи улицы Комиссаров. В первых домах запроектировано 588 квартир общей площадью 34 тысячи квадратных метра. Из них почти 4 тысячи в рамках проекта будет отдано под коммерческие помещения. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на IV квартал 2025 года.

Фото: «Партнер»

Задача Банка ДОМ.РФ — активное расширение географии бизнес-присутствия и содействие развитию жилищного строительства в регионах. Так, Курганская область стала 59-м регионом, где Банк помогает девелоперам строить современное жилье с сопутствующей инфраструктурой для комфортной жизни.

Сотрудничество с холдингом «Партнер» при реализации такого масштабного проекта позволило нам сразу занять 10% регионального рынка проектного финансирования. С инвестором мы работаем не впервые: совокупно мы направили «Партнеру» уже 16,1 млрд рублей, — заявил директор Управления региональным корпоративным бизнесом Банка ДОМ.РФ Александр Чобан.
#Бизнес#Строительство жилья#Банк#Застройка#Екатеринбург#Девелоперы#ЖК#Анастасия Имамахметова
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