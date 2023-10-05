Тюменцам рассказали, как проверить надежность застройщика

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Как рассказал директор по продажам тюменского застройщика Никита Кулигин, чтобы оценить надежность застройщика важно также обратить внимание на разрешение на строительство, проектную декларацию и учредительные документы, которые должны находиться в открытом доступе.
Крупные девелоперы, дорожащие репутацией, стараются сдавать дома в срок, ведь от этого зависит потребительский рейтинг и уровень доверия клиентов. Некоторые застройщики в Тюмени даже сдают объекты с опережением. Так, «Мидгард Рус», который возводит ЖК «Уездные кварталы» в Тюменской слободе, совсем скоро сдаст дом в эксплуатацию. Уже этой зимой собственники получат ключи от квартир.
Жилой комплекс «Уездные кварталы» придется по вкусу как молодым и горячим личностям, так и тюменцам постарше, ведь в шаговой доступности есть вся инфраструктура для активной жизни и размеренного отдыха.
Для любителей абстрагироваться от суеты с музыкой в ушах или неспешно прогуляться, взяв с собой детей и хвостатого друга в придачу, рядом располагается огромный естественный экопарк «Комарово».
На запланированный или импульсивный шопинг для души можно отправиться в два ближайших торговых центра, которые так любят горожане. Активные тюменцы, которые держат организм в тонусе, оценят наличие неподалеку большого спорткомплекса с бассейном.
Большим семьям также не придется тратить много времени на дорогу — добраться до детского сада, поликлиники и гимназии можно за пять минут. Прямо сейчас здесь возводят еще и просторную школу.
Застройщик «Мидгард Рус» подготовил более 100 вариантов планировочных решений от 40 квадратов под любой сценарий жизни.
В первом доме их осталось не так уж и много. Например, любителям шикарных видов и ярких закатов можно рассмотреть просторную двушку в 82 квадратных метра. Роскошные трехкомнатные квартиры от 90 квадратов подойдут приверженцам семейных ужинов. Акцентная кухня-гостиная с обеденной зоной станет местом задушевных бесед с родными.
Для любителей дневного света в двух первых домах комплекса к покупке доступны варианты с угловым остеклением. Желающим приобрести более броский вариант, девелопер готов предложить планировки с blumen-балконом, большой кухней-гостиной, шикарной просторной гардеробной.
Архитекторы проекта создали на территории цветущий двор-оазис. Здесь отдельный мир, своя атмосфера и удивительной красоты экосистема: усыпанный зеленью пешеходный бульвар, небольшой сквер с фонтаном, ландшафтный дизайн и изобилие растений.
Придомовая территория — зона абсолютного релакса и комфорта. На стильной и продуманной локации разместились шезлонги, теневые навесы, уютные зоны для работы фрилансеров и «удаленщиков». Одна проблема такого лаунджа — совсем не хочется домой.
Родители оценят многообразие игровых зон для детей: веревочные лестницы, паутинки, стена для скалолазания, горки и качели. Любители активного досуга влюбятся в воркаут-площадку.
Квартир в первом доме жилого комплекса «Уездные кварталы» осталось совсем немного — успевайте на свое новоселье в канун Нового года.
Застройщик «Мидгард Рус» все еще держит цены летнего прайса и предлагает тюменцам разные форматы покупки, чтобы заветная мечта о переезде как можно раньше стала реальностью:
О проекте, ценах и других подробностях — уточняйте в офисе продаж по телефону 8 (3452) 39-47-81, или на сайте.
Офис продаж «Уездные кварталы»:
Тюмень, ул. В. Подшибякина, 9, стр. 1,
Застройщик ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация — на сайте наш. дом.рф. Ипотеку предоставляют ПАО «Сбербанк» и другие банки.
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