Тюменцам рассказали, как проверить надежность застройщика

Крупные девелоперы, дорожащие репутацией, стараются сдавать дома в срок, ведь от этого зависит потребительский рейтинг и уровень доверия клиентов. Некоторые застройщики в Тюмени даже сдают объекты с опережением. Так, «Мидгард Рус», который возводит ЖК «Уездные кварталы» в Тюменской слободе, совсем скоро сдаст дом в эксплуатацию. Уже этой зимой собственники получат ключи от квартир.