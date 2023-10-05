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Тюменцам рассказали, как проверить надежность застройщика

Тюменцам рассказали, как проверить надежность застройщика

5 октября 2023, 05:50
Фото: ЖК «Уездные кварталы»
Реклама. ООО «СЗ МИДГАРД РУС» . erid: erid:LjN8Jy27k
Темпы строительства — один из основных показателей надежности застройщика. При выборе жилья следует узнать, как девелопер справлялся с предыдущими объектами недвижимости. Затягивание строительства и постоянный перенос сроков сдачи должны насторожить будущих собственников.

Как рассказал директор по продажам тюменского застройщика Никита Кулигин, чтобы оценить надежность застройщика важно также обратить внимание на разрешение на строительство, проектную декларацию и учредительные документы, которые должны находиться в открытом доступе.

Крупные девелоперы, дорожащие репутацией, стараются сдавать дома в срок, ведь от этого зависит потребительский рейтинг и уровень доверия клиентов. Некоторые застройщики в Тюмени даже сдают объекты с опережением. Так, «Мидгард Рус», который возводит ЖК «Уездные кварталы» в Тюменской слободе, совсем скоро сдаст дом в эксплуатацию. Уже этой зимой собственники получат ключи от квартир.

Поблизости торговые центры, школы и сады и даже парк

Жилой комплекс «Уездные кварталы» придется по вкусу как молодым и горячим личностям, так и тюменцам постарше, ведь в шаговой доступности есть вся инфраструктура для активной жизни и размеренного отдыха.

Фото: ЖК «Уездные кварталы»

Для любителей абстрагироваться от суеты с музыкой в ушах или неспешно прогуляться, взяв с собой детей и хвостатого друга в придачу, рядом располагается огромный естественный экопарк «Комарово».

На запланированный или импульсивный шопинг для души можно отправиться в два ближайших торговых центра, которые так любят горожане. Активные тюменцы, которые держат организм в тонусе, оценят наличие неподалеку большого спорткомплекса с бассейном.

Большим семьям также не придется тратить много времени на дорогу — добраться до детского сада, поликлиники и гимназии можно за пять минут. Прямо сейчас здесь возводят еще и просторную школу.

Фото: ЖК «Уездные кварталы»

Застройщик «Мидгард Рус» подготовил более 100 вариантов планировочных решений от 40 квадратов под любой сценарий жизни.

В первом доме их осталось не так уж и много. Например, любителям шикарных видов и ярких закатов можно рассмотреть просторную двушку в 82 квадратных метра. Роскошные трехкомнатные квартиры от 90 квадратов подойдут приверженцам семейных ужинов. Акцентная кухня-гостиная с обеденной зоной станет местом задушевных бесед с родными.

Фото: ЖК «Уездные кварталы»

Для любителей дневного света в двух первых домах комплекса к покупке доступны варианты с угловым остеклением. Желающим приобрести более броский вариант, девелопер готов предложить планировки с blumen-балконом, большой кухней-гостиной, шикарной просторной гардеробной.

Зеленая планета во дворе — приватная и благоустроенная

Архитекторы проекта создали на территории цветущий двор-оазис. Здесь отдельный мир, своя атмосфера и удивительной красоты экосистема: усыпанный зеленью пешеходный бульвар, небольшой сквер с фонтаном, ландшафтный дизайн и изобилие растений.

Фото: ЖК «Уездные кварталы»

Придомовая территория — зона абсолютного релакса и комфорта. На стильной и продуманной локации разместились шезлонги, теневые навесы, уютные зоны для работы фрилансеров и «удаленщиков». Одна проблема такого лаунджа — совсем не хочется домой.

Фото: ЖК «Уездные кварталы»

Родители оценят многообразие игровых зон для детей: веревочные лестницы, паутинки, стена для скалолазания, горки и качели. Любители активного досуга влюбятся в воркаут-площадку.

Ипотека, рассрочка и обмен на вкусные остатки

Квартир в первом доме жилого комплекса «Уездные кварталы» осталось совсем немного — успевайте на свое новоселье в канун Нового года.

Застройщик «Мидгард Рус» все еще держит цены летнего прайса и предлагает тюменцам разные форматы покупки, чтобы заветная мечта о переезде как можно раньше стала реальностью:

  • Ипотека от ведущих банков: заявку рассматривают всего за 10 минут.
  • Рассрочка от застройщика: если оплатить 50% стоимости, оставшаяся сумма вносится равными платежами.
  • Использование госпрограммы, жилищного сертификата, маткапитала или обмена вторичного жилья.

О проекте, ценах и других подробностях — уточняйте в офисе продаж по телефону 8 (3452) 39-47-81, или на сайте.

Офис продаж «Уездные кварталы»:

Тюмень, ул. В. Подшибякина, 9, стр. 1,

Застройщик ООО «СЗ МИДГАРД РУС», проектная декларация — на сайте наш. дом.рф. Ипотеку предоставляют ПАО «Сбербанк» и другие банки.

Реклама. Рекламодатель ООО «СЗ МИДГАРД РУС», ukvartal.ru, erid: LjN8Jy27k

#Тюмень#Школа#Детский сад#Покупка#Застройщики#Покупка-продажа#Продажа#Парк#Покупка квартир#Продажа недвижимости#Девелоперы#ЖК#Анастасия Имамахметова
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