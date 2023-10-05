Тюменским мигрантам начнут выдавать российские паспорта в военкомате

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
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Updated Сегодня, 05:08
«Гражданам удобно это тем, что все получают в одном месте. Получили паспорт, получили необходимые документы для оформления последующих документов. Это позволяет существенно экономить время», — пояснил ВГТРК «Регион-Тюмень» военный комиссар Тюменского, Ярковского, Нижнетавдинского районов Алексей Музалевский.
Напомним, с 1 октября в России в десять раз увеличили размер штрафов за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины увеличится. Теперь он составляет 30 тысяч рублей, тогда как ранее его размер составлял от 500 до 3 тысяч рублей.
Если гражданин не сообщил в военкомат об изменении своих данных, в том числе семейном положении, образовании, работе или переезде, ему будет грозить штраф в размере до 5 тысяч рублей.
Кроме того, введена ответственность и для работодателей — за неоказание помощи в информировании сотрудников о необходимости явки в военный комиссариат юридических лиц могут оштрафовать на 400 тысяч рублей, должностных — на 50 тысяч рублей.