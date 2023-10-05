Тюменским мигрантам начнут выдавать российские паспорта в военкомате

Напомним, с 1 октября в России в десять раз увеличили размер штрафов за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины увеличится. Теперь он составляет 30 тысяч рублей, тогда как ранее его размер составлял от 500 до 3 тысяч рублей.