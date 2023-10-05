Тюменские рестораны KFC еще год будут продолжать работу

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Несколько месяцев назад ряд ресторанов KFC в РФ начали переименовывать в Rostic’s. В Тюмени изменений пока не предвидится.
«В Тюмени информации о переименовании ресторанов в Rostic’s пока нет. Работа продолжается в прежнем режиме», — сообщили «Нашему городу» представители сети ресторанов быстрого питания.
Известно, что бренд KFC могут использовать в России ещё как минимум 10 лет. Часть ресторанов в ХМАО, Москве и Перми уже переименовали в Rostic’s.
Ранее «Наш город» сообщал, что компания Yum! Brands из США планирует отказаться от ведения любой деятельности на территории РФ. В число её активов на тот момент входили все рестораны брендов KFC и Pizza Hut.