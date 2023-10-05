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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Работа ресторанов KFC пока не изменится

Тюменские рестораны KFC еще год будут продолжать работу

5 октября 2023, 11:45
Фото: 1MI
Работа ресторанов KFC пока не изменится
В Тюмени сеть ресторанов быстрого питания KFC переименовывать не будут. Вывески в ближайший год не изменятся.

Несколько месяцев назад ряд ресторанов KFC в РФ начали переименовывать в Rostic’s. В Тюмени изменений пока не предвидится.

«В Тюмени информации о переименовании ресторанов в Rostic’s пока нет. Работа продолжается в прежнем режиме», — сообщили «Нашему городу» представители сети ресторанов быстрого питания.

Известно, что бренд KFC могут использовать в России ещё как минимум 10 лет. Часть ресторанов в ХМАО, Москве и Перми уже переименовали в Rostic’s.

Ранее «Наш город» сообщал, что компания Yum! Brands из США планирует отказаться от ведения любой деятельности на территории РФ. В число её активов на тот момент входили все рестораны брендов KFC и Pizza Hut.

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