Сбер за год удвоил кредитный портфель малого бизнеса в Тюменской области

Рост кредитного портфеля обусловлен развитием клиентского пути в результате цифровизации кредитного процесса, а также тем, что банк стал в целом более привлекательным для клиентов, в том числе за счет реализации отраслевых решений Сбера для развития бизнеса по таким направлениям, как розничная и оптовая торговля, сфера услуг, транспорт, ЖКХ и недвижимость.