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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Сбер за год удвоил кредитный портфель малого бизнеса в Тюменской области

Сбер за год удвоил кредитный портфель малого бизнеса в Тюменской области

5 октября 2023, 10:55
Фото: Сбер
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8KUvav
Объем кредитного портфеля Сбербанка по малому бизнесу увеличился вдвое за последний год в Тюменской области. В 2022 году на 1 октября он составлял 9,5 млрд рублей, а сейчас приблизился к отметке в 19 млрд рублей.

Рост кредитного портфеля обусловлен развитием клиентского пути в результате цифровизации кредитного процесса, а также тем, что банк стал в целом более привлекательным для клиентов, в том числе за счет реализации отраслевых решений Сбера для развития бизнеса по таким направлениям, как розничная и оптовая торговля, сфера услуг, транспорт, ЖКХ и недвижимость.

Сбер предоставляет широкий спектр возможностей для развития бизнеса, например, онлайн-кредитование и расчет кредитного потенциала для юридических лиц. Кроме того, до 30 ноября предприниматели и владельцы компаний, которые открыли расчетный счет в Сбере в течение 60 дней с даты регистрации бизнеса, получат вознаграждение — 3 тысячи рублей, — отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский.
#Бизнес#Транспорт#Тюменская область#Сбербанк#ЖКХ#Кредит#Малый бизнес#Сфера услуг#Развитие#Сбер#Клиенты
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