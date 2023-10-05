Сбер за год удвоил кредитный портфель малого бизнеса в Тюменской области

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Рост кредитного портфеля обусловлен развитием клиентского пути в результате цифровизации кредитного процесса, а также тем, что банк стал в целом более привлекательным для клиентов, в том числе за счет реализации отраслевых решений Сбера для развития бизнеса по таким направлениям, как розничная и оптовая торговля, сфера услуг, транспорт, ЖКХ и недвижимость.
Сбер предоставляет широкий спектр возможностей для развития бизнеса, например, онлайн-кредитование и расчет кредитного потенциала для юридических лиц. Кроме того, до 30 ноября предприниматели и владельцы компаний, которые открыли расчетный счет в Сбере в течение 60 дней с даты регистрации бизнеса, получат вознаграждение — 3 тысячи рублей, — отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский.