Резонанс в Конгрессе США: сенсационное смещение спикера палаты представителей

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
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Updated Сегодня, 06:43
Почему это произошло? Вначале один из членов его партии, конгрессмен Мэтт Гетц, поднял этот вопрос после того, как стала известна информация о неявной «сделке по Украине» между Маккарти и Байденом. Он настоял на том, чтобы Маккарти принял законопроект об огромном финансировании для Украины. Однако Маккарти отрицал существование такой договоренности. В результате, коллеги по партии обвинили его в лжи, пишет ИА RuNews24.ru
2 октября, к вечеру, Гетц, который представляет правые силы республиканцев, представил резолюцию о снятии Маккарти с поста.
3 октября все было решено. В ходе голосования Маккарти был «свергнут» с высокой должности. Резолюцию приняли единогласно. Пост спикера палаты представителей Конгресса США был объявлен вакантным.
Стоит отметить, что такое смещение произошло впервые в истории США. Более 100 лет назад было подобное голосование в Палате, но тогда решили не смещать спикера.