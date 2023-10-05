nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

Резонанс в Конгрессе США: сенсационное смещение спикера палаты представителей

5 октября 2023, 06:41
В Конгрессе США произошло потрясающее событие. Известный представитель республиканской партии Кевин Маккарти был удален с должности спикера палаты представителей — первый случай в истории Америки.

Почему это произошло? Вначале один из членов его партии, конгрессмен Мэтт Гетц, поднял этот вопрос после того, как стала известна информация о неявной «сделке по Украине» между Маккарти и Байденом. Он настоял на том, чтобы Маккарти принял законопроект об огромном финансировании для Украины. Однако Маккарти отрицал существование такой договоренности. В результате, коллеги по партии обвинили его в лжи, пишет ИА RuNews24.ru

2 октября, к вечеру, Гетц, который представляет правые силы республиканцев, представил резолюцию о снятии Маккарти с поста.

3 октября все было решено. В ходе голосования Маккарти был «свергнут» с высокой должности. Резолюцию приняли единогласно. Пост спикера палаты представителей Конгресса США был объявлен вакантным.

Стоит отметить, что такое смещение произошло впервые в истории США. Более 100 лет назад было подобное голосование в Палате, но тогда решили не смещать спикера.

Подпишитесь
«А если бы…»: работа систем оповещения вызвала у тюменцев серьезное беспокойство
Вчера, 08:38
«Явление временное»: после резкого скачка в Тюмени подешевели детские товары
Сегодня, 06:30
Тюменской скандальной стримерше Жади продлят меру пресечения в психбольнице
Сегодня, 06:02
«Это позор»: боец СВО в знак протеста отказался от ветеранского удостоверения и льгот
3 октября, 06:47
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 5 октября
Сегодня, 01:03
Какие осенние фрукты и овощи наиболее полезны
Сегодня, 04:00