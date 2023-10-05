Резонанс в Конгрессе США: сенсационное смещение спикера палаты представителей

Почему это произошло? Вначале один из членов его партии, конгрессмен Мэтт Гетц, поднял этот вопрос после того, как стала известна информация о неявной «сделке по Украине» между Маккарти и Байденом. Он настоял на том, чтобы Маккарти принял законопроект об огромном финансировании для Украины. Однако Маккарти отрицал существование такой договоренности. В результате, коллеги по партии обвинили его в лжи, пишет ИА RuNews24.ru