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Путин назвал возможную причину крушения самолета Пригожина

Путин назвал возможную причину крушения самолета Пригожина

5 октября 2023, 17:44
Фото: Скриншот ТГ-канал smotri media
В телах погибших были обнаружены следы ручных гранат, заявил Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
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Путин

Тем самым Путин опроверг ранее распространенную версию о том, что лайнер владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина разбился в результате внешнего воздействия. По его словам, этот «установленный факт», о чем лично ему доложил глава СКР Александр Бастрыкин.

Путин также сообщил, что следствие не проводило экспертизу на наличие в телах погибших алкоголя и наркотиков. «Хотя это стоило бы сделать», — сказал он. После чего как бы мимоходом сообщил, что ранее при проведении обыска в офисе компании Пригожина в Петербурге были обнаружены не только деньги — 10 млрд рублей, но еще и 5 кг кокаина.

Авиакатастрофа произошла 23 августа вблизи деревни Кунженкино в Тверской области. Согласно информации от Росавиации, на борту лайнера находилось 10 человек, среди которых были Евгений Пригожин и его ближайший помощник Дмитрий Уткин.

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#Путин#Владимир Путин#СКР#Крушение самолета#Александр Бастрыкин#СВО#Евгений Пригожин#Валдай
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