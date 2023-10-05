Перевозки контейнеров в январе — сентябре 2023 года выросли на 13,1%

Posted 5 октября, 19:16
Published 5 октября, 19:16
Modified Сегодня, 19:21
Updated Сегодня, 19:21
В частности, во внутреннем сообщении было отправлено 2 миллиона 190 тысяч ДФЭ (+16,6%). Число груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, увеличилось на 17,6% и превысило 4 миллиона ДФЭ. Таким образом, было перевезено 56 миллионов тонн грузов (+14,6%), из которых:
химикаты и сода — 601,8 тысячи ДФЭ (+4,3% к уровню января — сентября 2022 года);
лесные грузы — 449,6 тысячи (+0,9%);
автомобили и комплектующие — 341,9 тысячи (увеличение в 2,2 раза);
промышленные товары — 320,2 тысячи (+0,5%);
машины, станки, двигатели — 317,2 тысячи (+24,2%);
метизы — 315 тысяч (+12,9%);
бумага — 272,7 тысячи (-1,1%);
химические и минеральные удобрения — 194,9 тысячи (увеличение в 2,1 раза);
черные металлы — 192,9 тысячи (+9,6%);
строительные грузы — 164,6 тысячи (+22,7%);
остальные и сборные грузы — 136,3 тысячи (+0,1%);
цветные металлы — 100,1 тысячи (-0,1%);
зерно — 77,8 тысячи (увеличение в 2,8 раза);
нефть и нефтепродукты — 68,6 тысячи (+17,6%);
рыба — 26,1 тысячи (-4,5%);
цветная руда и серное сырье — 23,3 тысячи (-15,3%);
мясо и масло животное — 20,3 тысячи (-0,4%);
продукты перемола — 15,5 тысячи (увеличение в 1,8 раза);
картофель, овощи, фрукты — 11,4 тысячи (увеличение в 1,4 раза);
остальные продовольственные товары — 229 тысяч (+29,3%).
В сентябре во всех видах сообщения были осуществлены перевозки 627,6 тысячи ДФЭ, что на 16,1% превышает показатели аналогичного периода 2022 года.