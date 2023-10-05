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Пробки в час пик

Огромная пробка в 5 километров парализовала движение на Объездной дороге Тюмени

5 октября 2023, 13:18
Фото: 1MI
Пробки в час пик
Затруднения движения фиксируются на Объездной дороге около Московского и Червишевского тракта. Здесь произошло два аварии.
«На Закалужской улице столкнулись КИА и „Лада“, в итоге пробка. Объезжали минут 15», — сообщил «Нашему городу» таксист Виктор Р.

По данным 2ГИС, на въезде в Тюмень образовалась крупная пробка почти в 5 километров. Стоит движение на Объездной дороге. Не лучше ситуация на Московскомтракте, здесь затор растянулся на 5,5 километров. В час пик в областной столице произошло 5 ДТП.

«Бейтесь не в часы пик, сложно разве?», — пошутил читатель «Нашего города».

Ранее сообщалось, что 4 октября крупные пробки блокируют движение по Объездной дороге и улице Мельникайте. Они растянулись на 4 километра.

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#Происшествия#Александр Мязин#Тюменцы#Пробки#Безопасность на дорогах
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