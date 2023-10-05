Огромная пробка в 5 километров парализовала движение на Объездной дороге Тюмени

По данным 2ГИС, на въезде в Тюмень образовалась крупная пробка почти в 5 километров. Стоит движение на Объездной дороге. Не лучше ситуация на Московскомтракте, здесь затор растянулся на 5,5 километров. В час пик в областной столице произошло 5 ДТП.