Огромная пробка в 5 километров парализовала движение на Объездной дороге Тюмени

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
«На Закалужской улице столкнулись КИА и „Лада“, в итоге пробка. Объезжали минут 15», — сообщил «Нашему городу» таксист Виктор Р.
По данным 2ГИС, на въезде в Тюмень образовалась крупная пробка почти в 5 километров. Стоит движение на Объездной дороге. Не лучше ситуация на Московскомтракте, здесь затор растянулся на 5,5 километров. В час пик в областной столице произошло 5 ДТП.
«Бейтесь не в часы пик, сложно разве?», — пошутил читатель «Нашего города».
Ранее сообщалось, что 4 октября крупные пробки блокируют движение по Объездной дороге и улице Мельникайте. Они растянулись на 4 километра.