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Новый случай обнаружения африканской чумы в мясной продукции

Новый случай обнаружения африканской чумы в мясной продукции

5 октября 2023, 19:42
Фото: 1MI
Вирус африканской чумы выявили в сосисках «Баварские» из Владимирской области, которые продавались в одном из магазинов Элисты в Калмыкии, сообщили в управлении ветеринарии по этой республике.

Считается, что этот вирус не опасен для человека. Тем не менее, случаи продажи свинины, зараженной АЧС, зафиксированы уже в нескольких российских регионах. Ранее также была зарегистрирована вспышка этого вируса среди скота.

Напомним, опасная ветчина также появилась на прилавках магазинов в Тюмени. Геном вируса АЧС обнаружили, в частности в колбасной продукции известной марки «Вязанка».

«В продукции „Ветчина Филейская Столичная“, фасовка 450 г, выработанная 25.08.2023 выявлен геном вируса африканской чумы свиней. Согласно сведений из ФГИС „Меркурий“, указанная свиноводческая продукция в больших объемах поступила на предприятия торговли на территории Тюмени», — отмечается в документе, направленном тюменским предприятиям потребительского рынка. Сообщалось, что вся колбаса была изъята из оборота.

В Тюмени из продажи изымают ветчину «Вязанка», в которой нашли вирус чумы
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#Тюмень#Торговля#Африканская чума#Владимирская область#Ветеринария#Мясная продукция#Элиста#Калмыкия#Свинина#Геном вируса
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