Новый случай обнаружения африканской чумы в мясной продукции

Posted Сегодня, 19:42
Published Сегодня, 19:42
Modified Сегодня, 19:44
Updated Сегодня, 19:44
Считается, что этот вирус не опасен для человека. Тем не менее, случаи продажи свинины, зараженной АЧС, зафиксированы уже в нескольких российских регионах. Ранее также была зарегистрирована вспышка этого вируса среди скота.
Напомним, опасная ветчина также появилась на прилавках магазинов в Тюмени. Геном вируса АЧС обнаружили, в частности в колбасной продукции известной марки «Вязанка».
«В продукции „Ветчина Филейская Столичная“, фасовка 450 г, выработанная 25.08.2023 выявлен геном вируса африканской чумы свиней. Согласно сведений из ФГИС „Меркурий“, указанная свиноводческая продукция в больших объемах поступила на предприятия торговли на территории Тюмени», — отмечается в документе, направленном тюменским предприятиям потребительского рынка. Сообщалось, что вся колбаса была изъята из оборота.