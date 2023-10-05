Какие осенние фрукты и овощи наиболее полезны

Покупать с использованием СБП на кассах магазинов «Лента» можно несколькими способами. Самый простой способ — установить приложение СБПэй, привязать к нему свой банковский счет, затем просто приложить смартфон к NFC-табличке и оплатить покупку одним касанием. Другой способ заключается в следующем: отсканировать QR-код, который находится в кассовой зоне, с помощью приложения СБПэй или другим удобным способом, а затем подтвердить оплату.