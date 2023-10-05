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Какие осенние фрукты и овощи наиболее полезны

Какие осенние фрукты и овощи наиболее полезны

5 октября 2023, 04:00
Фото: 1MI
Сезонные продукты содержат максимальное количество полезных для здоровья микроэлементов. Именно поэтому система быстрых платежей (СБП) совместно с магазинами «Лента» до конца октября проводят акцию, в которой могут принять участие все жители Тюмени.

Суть акции: при оплате покупок через СБП до конца октября все посетители магазинов сети «Лента» могут получить кешбэк в размере 3% от всего чека. Через несколько дней эти деньги будут возвращены обратно на счет, с которого производилась оплата.

Покупать с использованием СБП на кассах магазинов «Лента» можно несколькими способами. Самый простой способ — установить приложение СБПэй, привязать к нему свой банковский счет, затем просто приложить смартфон к NFC-табличке и оплатить покупку одним касанием. Другой способ заключается в следующем: отсканировать QR-код, который находится в кассовой зоне, с помощью приложения СБПэй или другим удобным способом, а затем подтвердить оплату.

Результат проведенного эксперимента наглядно показывает, сколько получится сэкономить при помощи СБП, собрав в «Ленте» корзину здорового питания.

Свекла — настоящий кладезь полезных веществ и микроэлементов. Этот корнеплод богат не только витаминами группы B и витамином C, он содержит железо, калий, магний, фосфор, натрий, цинк, бор и даже йод. Невзирая на то, что в свекле содержится природный сахар, данный овощ является низкокалорийным. Свежая свекла содержит всего 40 ккал на 100 граммов, а после варки — 49 калорий.

Три килограмма свеклы в тюменской «Ленте» потребителю обойдется всего в 120 рублей, а при оплате через СБП она выйдет дешевле на 4 рубля. Готовое блюдо из свеклы, например 1 кг салата с чесноком, обойдется в 339 рублей, при этом кешбэк составит 11 рублей.

Яблоки благодаря содержащимся в них витаминам и антиоксидантам повышают уровень кислорода в легких, а также помогают поддерживать здоровье сердца. Приготовить из яблок можно пироги, салаты (например, с морковью), компоты и варенье. Их также можно засушить на зиму. Три килограмма сезонных яблок в «Ленте» стоят 357 рублей, кешбэк составит 11 рублей.

Другой полезный овощ — тыква. Многие ее не любят, но она несет большую пользу для организма. Мякоть тыквы содержит карнитин, который является источником энергии, а также помогает выводить шлаки. Полстакана сока тыквы с двумя ложками меда помогает успокоить нервы. Пятикилограммовая тыква обойдется потребителю в 545 рублей, из которых 16 рублей вернутся на счет.

Но самые удивительные свойства у репы. Обеспечивая чувство сытности, она еще и низкокалорийна, поскольку наполовину состоит из клетчатки, которая помогает нормализовать пищеварение. Благодаря содержащимся в ней витаминам (А, В6, В9, С, К) репа снижает риск инфекций и улучшает состав крови. Один килограмм репы в «Ленте» обойдется в 360 рублей, кешбэк — почти 10 рублей.

Всего благодаря акции горожане могут вернуть до 1000 рублей, а на сэкономленные деньги купить что-нибудь приятное, например свечи для украшения стола.

Чтобы стать участником акции, необходимо зарегистрироваться в программе лояльности на сайте privetmir.ru либо в мобильном приложении «Привет!».

На сайте акции размещены полные правила.

Цены на товары приведены без учета использования карты лояльности «Лента» по состоянию на 3 октября в магазинах Тюмени.

#Спецпроекты
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