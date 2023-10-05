Через социальную сеть ВК 9,5 тысячи россиян записали детей в секцию или кружок

По словам заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрея Цепелева, в настоящее время государство уделяет большое внимание созданию удобных платформ, на которых граждане могут получать услуги и полезную информацию. Возможность записи детей на дополнительные занятия в социальных сетях — это один из шагов в создании экосистемы заботы о людях и их семьях. Мини-приложение собирает всю актуальную информацию о секциях и кружках, так что нет необходимости следить за сайтами учебных учреждений и задавать вопросы по телефону. Государственные паблики позволяют улучшить взаимодействие между государством и гражданами, а также делают детское творчество и спорт более доступными.