Через социальную сеть ВК 9,5 тысячи россиян записали детей в секцию или кружок

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Заявления на запись ребёнка в секцию или кружок с его помощью отправили 9,5 тысячи граждан.
Издание 56orb.ru сообщает, что лидерами во внедрении учебными организациями новой функции в официальные паблики стали Краснодарский край (2500 учреждений), Ростовская область (2300 учреждений) и Челябинская область (1900 учреждений). Высокие результаты также были достигнуты в Башкортостане и Нижегородской области. Большинство учебных учреждений в Ямало-Ненецком автономном округе, Липецкой и Белгородской областях, Республике Адыгее и Пермском крае также внедрили мини-приложение на своих страницах.
Внедрение сервисов на уровне регионов осуществляется организацией «Диалог», которая является координатором проекта по развитию государственных пабликов и головной организацией центров управления регионами.
По словам заместителя генерального директора АНО «Диалог Регионы» Андрея Цепелева, в настоящее время государство уделяет большое внимание созданию удобных платформ, на которых граждане могут получать услуги и полезную информацию. Возможность записи детей на дополнительные занятия в социальных сетях — это один из шагов в создании экосистемы заботы о людях и их семьях. Мини-приложение собирает всю актуальную информацию о секциях и кружках, так что нет необходимости следить за сайтами учебных учреждений и задавать вопросы по телефону. Государственные паблики позволяют улучшить взаимодействие между государством и гражданами, а также делают детское творчество и спорт более доступными.
С помощью этого сервиса родители могут выбрать внеурочное занятие для своих детей с помощью мобильного устройства в удобном и быстром формате. Он показывает доступные программы, разбитые по возрастным группам, и расписание занятий. Чтобы воспользоваться услугой, нужно нажать кнопку «Запись в кружок», войти в приложение «Госуслуги», войти в свой аккаунт и выбрать интересующие занятия. Система автоматически вернет пользователя на страницу в социальной сети «ВКонтакте», где он сможет подтвердить запись. В среднем процесс подачи заявления занимает менее минуты.
«У „ВКонтакте“ — самой популярной соцсети в России — высокая социальная ответственность. Подобные проекты позволяют оправдать доверие пользователя и создать для него такую площадку, которая помогла бы ему или его детям реализоваться, в том числе и в офлайн-пространстве. Мы видим высокий отклик пользователей в виджетах для записи в кружки и поможем дополнять официальные страницы учреждений новыми полезными сервисами», — подчеркнул вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.