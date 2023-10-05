Американская корпорация судится с тюменкой из-за контрафактной продукции

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
В деле № А70-20459/2023 отмечается, что тюменка через маркетплейс Wildberries продаёт пищевые добавки. По данным корпорации, предпринимательница использует обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками Компании. Через суд Nature's Sunshine требует выплатить компенсацию в размере 60 тысяч рублей и изъять контрафактную продукцию.
Теперь стороны конфликта должны подготовить необходимые документы и доказательства и направить их в суд до 9 ноября. Отметим, что Nature's Sunshine работает с 1972 года и продаёт биологически активные добавки и витамины.
Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменская компания «Дружба-Нива» банкротит известного производителя «Исетское Молоко». Иск в арбитражный суд подан 3 октября.