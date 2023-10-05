nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Тюменский суд

Американская корпорация судится с тюменкой из-за контрафактной продукции

5 октября 2023, 13:41
Фото: 1MI
Тюменский суд

Американская компания судится с тюменкой из-за товарных знаков

Корпорация Nature's Sunshine (Нэйчерс Саншайн Продактс, Инк.) обратилась в арбитражный суд Тюменской области с заявлением к жительнице Тюмени Валентине Чаплыгиной. Она требует взыскать с неё компенсацию за использование товарного знака.

В деле № А70-20459/2023 отмечается, что тюменка через маркетплейс Wildberries продаёт пищевые добавки. По данным корпорации, предпринимательница использует обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками Компании. Через суд Nature's Sunshine требует выплатить компенсацию в размере 60 тысяч рублей и изъять контрафактную продукцию.

Теперь стороны конфликта должны подготовить необходимые документы и доказательства и направить их в суд до 9 ноября. Отметим, что Nature's Sunshine работает с 1972 года и продаёт биологически активные добавки и витамины.

Ранее «Наш город» сообщал, что Тюменская компания «Дружба-Нива» банкротит известного производителя «Исетское Молоко». Иск в арбитражный суд подан 3 октября.

Читайте также:
На тюменских свадьбах не действует запрет властей на использование беспилотниковТюменские рестораны KFC еще год будут продолжать работуСанкции Евросоюза ударили по платным парковкам в центре Тюмени
#Бизнес#Александр Мязин#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы
Подпишитесь
«Насилие, эротика и смерть»: 5 скандальных происшествий с тюменскими учителями
Сегодня, 08:13
«Явление временное»: после резкого скачка в Тюмени подешевели детские товары
Сегодня, 06:30
Тюменской скандальной стримерше Жади продлят меру пресечения в психбольнице
Сегодня, 06:02
Финалистка шоу «Мисс Россия 2023» попросила тюменцев о помощи
Сегодня, 07:14
В Тюмени задержали двух школьников, перевозивших в багажнике авто труп
Сегодня, 07:54
Какие осенние фрукты и овощи наиболее полезны
Сегодня, 04:00