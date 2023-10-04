Водитель BMW, попавший в ДТП на мосту Стрела, был лишен прав за пьяную езду

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Как пояснили в ГИБДД по Тюменской области, автовладельца отстранили от права управления транспортным средством год назад за пьяное вождение. Семь лет назад, в 2016 году, его лишали водительских прав транспортом за отказ от прохождения освидетельствования на алкоголь.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во вторник вечером на улице Трактовой BMW влетел в дорожное ограждение. Водитель и пассажирка иномарки с травмами были доставлены в больницу.