Водитель BMW, попавший в ДТП на мосту Стрела, был лишен прав за пьяную езду

Как пояснили в ГИБДД по Тюменской области, автовладельца отстранили от права управления транспортным средством год назад за пьяное вождение. Семь лет назад, в 2016 году, его лишали водительских прав транспортом за отказ от прохождения освидетельствования на алкоголь.