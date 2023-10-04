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Водитель BMW, попавший в ДТП на мосту Стрела, был лишен прав за пьяную езду

Водитель BMW, попавший в ДТП на мосту Стрела, был лишен прав за пьяную езду

4 октября 2023, 06:58
Фото: ГИБДД
28-летний водитель BMW, устроивший дорожно-транспортное происшествие во вторник вечером на мосту Стрела, был лишен прав.
Сюжет
ДТП

Как пояснили в ГИБДД по Тюменской области, автовладельца отстранили от права управления транспортным средством год назад за пьяное вождение. Семь лет назад, в 2016 году, его лишали водительских прав транспортом за отказ от прохождения освидетельствования на алкоголь.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени во вторник вечером на улице Трактовой BMW влетел в дорожное ограждение. Водитель и пассажирка иномарки с травмами были доставлены в больницу.

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