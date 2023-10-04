В Тюмени застройщик уже много лет отказывается строить квартиры дольщикам

Застройщик должен был построить два 5-этажных 58-квартирных жилых дома. Объекты должны были передать заказчикам 29 августа, фирма к строительству дома не приступила до сих пор. Застройщик должен был вернуть двум тюменцам 5 млн рублей, но обязательства не исполнены.