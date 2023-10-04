В Тюмени застройщик уже много лет отказывается строить квартиры дольщикам

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
«Установлено, что ООО „Специализированный застройщик „Северный квартал“ на перекрестке ул. Тимофея Чаркова и Пражской в областном центре осуществляло строительство многоквартирных жилых домов с привлечением средств участников долевого строительства», — сообщают представители прокуратуры.
Застройщик должен был построить два 5-этажных 58-квартирных жилых дома. Объекты должны были передать заказчикам 29 августа, фирма к строительству дома не приступила до сих пор. Застройщик должен был вернуть двум тюменцам 5 млн рублей, но обязательства не исполнены.