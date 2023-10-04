nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

В Тюмени застройщик уже много лет отказывается строить квартиры дольщикам

В Тюмени застройщик уже много лет отказывается строить квартиры дольщикам

4 октября 2023, 10:33
Фото: 1MI
В Тюмени по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. В отношении главы тюменской строительной фирмы идёт следствие.
«Установлено, что ООО „Специализированный застройщик „Северный квартал“ на перекрестке ул. Тимофея Чаркова и Пражской в областном центре осуществляло строительство многоквартирных жилых домов с привлечением средств участников долевого строительства», — сообщают представители прокуратуры.

Застройщик должен был построить два 5-этажных 58-квартирных жилых дома. Объекты должны были передать заказчикам 29 августа, фирма к строительству дома не приступила до сих пор. Застройщик должен был вернуть двум тюменцам 5 млн рублей, но обязательства не исполнены.

Читайте также:
В Тюмени банкротят производителя полимеров, который проработал 24 годаВ Тюмени фирма заплатила штраф 25 млн рублей за взятки чиновникуЧиновник получил взятки на 47 млн рублей и легализовал деньги в Тюмени
#Бизнес#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Дела судебные
Подпишитесь
«А если бы…»: работа систем оповещения вызвала у тюменцев серьезное беспокойство
Сегодня, 08:38
«Безопасно ли?»: в Тюменской области почти 40% преступлений остаются нераскрытыми
Сегодня, 07:26
Власти Тюмени рассматривают вопрос повышения тарифов ЖКХ
Сегодня, 05:53
«Это позор»: боец СВО в знак протеста отказался от ветеранского удостоверения и льгот
Вчера, 06:47
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 4 октября
Сегодня, 01:06
Для детей и родителей создали игру о безопасности в Интернете
Сегодня, 07:40