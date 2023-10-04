В Тюмени резко снизились цены на новый iPhone 15

По данным «Нашего города», ещё 25 сентября новые телефоны предлагали за 148 — 350 тысяч рублей. В наличии (с рук) можно было забрать iPhone 15 за 168 тысяч. Теперь «космические» цены на телефоны снизились, теперь их можно купить за 109 тысяч. По системе трейд-ин можно купить за 95 тысяч рублей (в фирменных магазинах Re: Bro, Apple Store), но придётся сдать старый iPhone 14. Некоторые магазины ещё предлагают сделать предварительный заказ на поставку телефона за 140 тысяч рублей.