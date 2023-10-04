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В Тюмени резко снизились цены на новый iPhone 15

В Тюмени резко снизились цены на новый iPhone 15

4 октября 2023, 11:11
Фото: 1MI
В областной столице начали массово скупать новые iPhone 15. Между тем цены на технику Apple существенно снизились.

По данным «Нашего города», ещё 25 сентября новые телефоны предлагали за 148 — 350 тысяч рублей. В наличии (с рук) можно было забрать iPhone 15 за 168 тысяч. Теперь «космические» цены на телефоны снизились, теперь их можно купить за 109 тысяч. По системе трейд-ин можно купить за 95 тысяч рублей (в фирменных магазинах Re: Bro, Apple Store), но придётся сдать старый iPhone 14. Некоторые магазины ещё предлагают сделать предварительный заказ на поставку телефона за 140 тысяч рублей.

Продавцы отмечают, что им удалось реализовать первую партию товара. Большинство iPhone 15 продавались по предзаказу.

Ранее «Наш город» сообщал, что до старта продаж тюменцам предлагали заказать iPhone 15 с минимальным объёмом памяти за 204 тысячи рублей.

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#Бизнес#Александр Мязин#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы
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