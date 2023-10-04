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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Самолет задержали из-за птиц

В Тюмени на несколько часов задержали самолет в Москву из-за стаи птиц

4 октября 2023, 14:25
Фото: 1MI
Самолет задержали из-за птиц
Вылет лайнера АК «Россия» из Тюмени в Москву (Шереметьево) был отложен на несколько часов из-за столкновения с птицами.

Рейс был перенесён из-за замены воздушного судна. По данным пресс-службы компании на фюзеляже самолёта нашли следы столкновения с птицами.

Между тем самолёт должен был вылететь в 18:38, но на 19:16 всё ещё находился в «Рощино». По телефону горячей линии «Нашему городу» сообщали, что лайнер должен вылететь в Москву в самое ближайшее время.

Днём «Наш город» сообщал, что самолёт рейса №6362 задерживается на 4,5 часа.

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Аэропорт Рощино
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