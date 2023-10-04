В Тюмени на несколько часов задержали самолет в Москву из-за стаи птиц

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Рейс был перенесён из-за замены воздушного судна. По данным пресс-службы компании на фюзеляже самолёта нашли следы столкновения с птицами.
Между тем самолёт должен был вылететь в 18:38, но на 19:16 всё ещё находился в «Рощино». По телефону горячей линии «Нашему городу» сообщали, что лайнер должен вылететь в Москву в самое ближайшее время.
Днём «Наш город» сообщал, что самолёт рейса №6362 задерживается на 4,5 часа.