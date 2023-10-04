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В Тюмени на мосту Стрела разбился водитель BMW

В Тюмени на мосту Стрела разбился водитель BMW

4 октября 2023, 03:50
Фото: 1MI
Серьезная авария произошла во вторник поздно вечером в Тюмени на улице Трактовой. На мосту Стрела в дорожное ограждение врезался автомобиль BMW.
Сюжет
ДТП
Видео: ЧС Тюмень

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, в результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила два человека — водитель 1995 года рождения и пассажирка 2004 года рождения. Их госпитализировали. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на мосту Монтажников в понедельник, 25 сентября, в дорожное ограждения врезалась отечественная легковушка. Погиб пассажир авто, водителя с травмами доставили в больницу.

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