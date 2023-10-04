В Тюмени на мосту Стрела разбился водитель BMW

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, в результате дорожно-транспортного происшествия травмы получила два человека — водитель 1995 года рождения и пассажирка 2004 года рождения. Их госпитализировали. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на мосту Монтажников в понедельник, 25 сентября, в дорожное ограждения врезалась отечественная легковушка. Погиб пассажир авто, водителя с травмами доставили в больницу.