В Тамбове открылся первый в России памятник политологу Борису Чичерину

Борис Чичерин — уникальный человек, источник притяжения для современных правоведов, политологов, политиков и государственников, считает Пучнин. Этот выдающийся деятель сыграл важную роль не только в правоведении и политике, но и в истории, социологии, он имеет отношение даже к строительстве железной дороги и созданию периодической системы химических элементов: Борис Чичерин за 25 лет до Нильса Бора создал планетарную модель атома. Этот человек состоялся везде, отметил Алексей Пучнин.