В Тамбове открылся первый в России памятник политологу Борису Чичерину

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Инициатива установить скульптуру основоположнику конституционного права России Чичерину принадлежит Алексею Пучнину — юристу, политическому эксперту, автору общественных проектов, сообщают novostivolgograda.ru.
Алексей Пучнин назвал Бориса Чичерина универсальным человеком во многих сферах, который внес большой вклад в такие направления, как социология, политология, юриспруденция, история. Студенты многих университетов мира до сих пор учатся по книгам Чичерина.
Борис Чичерин — уникальный человек, источник притяжения для современных правоведов, политологов, политиков и государственников, считает Пучнин. Этот выдающийся деятель сыграл важную роль не только в правоведении и политике, но и в истории, социологии, он имеет отношение даже к строительстве железной дороги и созданию периодической системы химических элементов: Борис Чичерин за 25 лет до Нильса Бора создал планетарную модель атома. Этот человек состоялся везде, отметил Алексей Пучнин.
По словам Пучнина, именно Борис Чичерин сумел привести убедительные обоснования необходимости баланса свободы и государственной власти. Не исключено, что именно поэтому современники признавали заслуги Чичерина, однако до конца не понимали его. По мнению консерваторов, его взгляды отличаются либерализмом. А вот либералы, напротив, считали Чичерина консерватором. По политическим убеждениями Чичерин — приверженец развития гражданского общества и эффективного диалога органов центральной власти и местного самоуправления.
Пучнин также выразил благодарность Максиму Егорову, губернатору Тамбовской области.
«Тамбовская земля — родина многих великих людей, оставивших весомый след в истории нашего Отечества. Символично, что памятник открывается в День образования Тамбовской области. В нашем регионе появляется еще одна точка притяжения», — сказал глава региона.
Реализация проекта по установлению памятника Борису Чичерину заняла пятнадцать лет. Долгие годы ушли на осмысление, поиск средств и создание монументального скульптурного произведения. Теперь памятник Чичерину скульптора Виктора Острикова — еще одно украшение центральной части Тамбова.