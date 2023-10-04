«Убил пенсионерку»: тюменцу грозит реальный срок за ДТП с электросамокатом

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
Парень с девушкой колесили по тротуарам Тюмени на одном электросамокате, но на одной из улиц пара не смогла объехать двух пенсионеров и врезалась в пожилую женщину, которая от полученных травм скончалась в больнице. Известно, что второй пенсионер отделался ушибами.
За руль электросамоката держался парень, а потому ему вменяют 2 часть статьи 268 — «нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Теперь ему грозит ограничение свободы на срок до четырех лет. Девушка, катавшаяся с обвиняемым, проходит по делу, как свидетель.
«Сейчас мы все ждем результатов экспертизы, для того, чтобы избежать ошибки, сейчас уточняется была ли смерть следствием врачебной ошибки или же всему виной то ДТП. Но на самом деле уже ясно, что женщина умерла именно из-за того, что в нее въехал самокат. Водитель самоката в любом случае нарушил все возможные правила техники безопасности. Сейчас обвиняемый предлагает потерпевшей стороне 50 тысяч рублей, чтобы ему смягчили наказание, однако мой подзащитный их не принимает. Он не готов простить», — рассказал «Нашему городу» адвокат потерпевшей стороны.
Известно, что в рамках дела, обвиняемому предъявили иск более чем на миллион рублей компенсации за причиненный вред.