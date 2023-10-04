«Убил пенсионерку»: тюменцу грозит реальный срок за ДТП с электросамокатом

Парень с девушкой колесили по тротуарам Тюмени на одном электросамокате, но на одной из улиц пара не смогла объехать двух пенсионеров и врезалась в пожилую женщину, которая от полученных травм скончалась в больнице. Известно, что второй пенсионер отделался ушибами.