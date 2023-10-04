У жителей Тюмени из-за Солнца перестанет работать телевизор

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В Тюменской области выход Солнца на одну ось со спутником связи и наземным ретранслятором возможен:
Продолжительность помех в каждом случае — от нескольких секунд до 22 минут. Большинство зрителей цифрового эфирного ТВ не заметят изменений в качестве изображения. Технологии позволили свести к минимуму воздействие интерференции, заверили в информационном центре правительства Тюменской области.
Интерференция возникает осенью, когда Солнце перемещается из Северного полушария в Южное, если смотреть с Земли. В определенные периоды оно оказывается позади спутника связи, из-за чего ТВ-сигнал глушится.