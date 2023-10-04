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Published Сегодня, 07:48

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В Тюмени из-за Солнца может пропасть ТВ-сигнал

У жителей Тюмени из-за Солнца перестанет работать телевизор

4 октября 2023, 07:48
Фото: 1MI

В Тюмени из-за Солнца может пропасть ТВ-сигнал

В Тюменской области началась солнечная интерференция. Из-за этого на территории региона может наблюдаться нарушение телевизионного сигнала.

В Тюменской области выход Солнца на одну ось со спутником связи и наземным ретранслятором возможен:

  • с 4 по 22 октября с 13:11 до 13:58;
  • с 5 по 20 октября с 10:18 до 11:16.

Продолжительность помех в каждом случае — от нескольких секунд до 22 минут. Большинство зрителей цифрового эфирного ТВ не заметят изменений в качестве изображения. Технологии позволили свести к минимуму воздействие интерференции, заверили в информационном центре правительства Тюменской области.

Интерференция возникает осенью, когда Солнце перемещается из Северного полушария в Южное, если смотреть с Земли. В определенные периоды оно оказывается позади спутника связи, из-за чего ТВ-сигнал глушится.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Телевидение#Природные явления
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