Тюменский миллиардер ввел своего топ-менеджера в комитет по бюджету

Ранее «Наш город» отмечал, что тюменец и член член участковой избирательной комиссии Мейрам Телемисов 13 сентября сообщил о вбросе бюллетеней на избирательном участке № 1928 в деревне Тураева. Всё произошло в единый день голосования.