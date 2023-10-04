Тюменский миллиардер ввел своего топ-менеджера в комитет по бюджету

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Лазарев — топ-менеджер «Мостостроя-11». Компания принадлежит миллиардеру Николаю Руссу.
«Депутаты поддержали кандидатуру Лазарева. В этом же комитете ранее состоял Руссу, пока не сдал мандат», — сообщили источники издания Ура.ру.
Андрей Лазарев избрался в Тюменской облдуму на довыборах в сентябре.
Ранее «Наш город» отмечал, что тюменец и член член участковой избирательной комиссии Мейрам Телемисов 13 сентября сообщил о вбросе бюллетеней на избирательном участке № 1928 в деревне Тураева. Всё произошло в единый день голосования.