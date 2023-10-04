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Областная Дума

Тюменский миллиардер ввел своего топ-менеджера в комитет по бюджету

4 октября 2023, 12:47
Фото: 1MI
Областная Дума
В Тюменской облдуме место в комитет по бюджету досталось Андрею Лазареву. Его назначили на заседании в среду.

Лазарев — топ-менеджер «Мостостроя-11». Компания принадлежит миллиардеру Николаю Руссу.

«Депутаты поддержали кандидатуру Лазарева. В этом же комитете ранее состоял Руссу, пока не сдал мандат», — сообщили источники издания Ура.ру.

Андрей Лазарев избрался в Тюменской облдуму на довыборах в сентябре.

Ранее «Наш город» отмечал, что тюменец и член член участковой избирательной комиссии Мейрам Телемисов 13 сентября сообщил о вбросе бюллетеней на избирательном участке № 1928 в деревне Тураева. Всё произошло в единый день голосования.

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Выборы#Областная дума
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