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Взлет лайнера в Тюмени

Сразу четыре авиарейса задерживаются в аэропорту Тюмени

4 октября 2023, 10:21
Фото: 1MI
Взлет лайнера в Тюмени
В областной столице борт авиакомпании «Россия» не может вылететь в Шереметьево. Лайнер готовят к полёту.

Вылет перенесли сразу на 4,5 часа, рейс FV 6362 должен улететь в Москву в 18:30. Причины произошедшего пока не называются. Стоит отметить, что 28 сентября тюменцы не могли забронировать билеты на рейсы «Аэрофлота» из-за глобального сбоя. Большинство задержанных рейсов были в Шереметьево.

Задерживаются ещё три лайнера компании Utair. Самолёт №ЮТ 346 из Красноселькупа прилетит в «Рощино» в 16:06. Лайнеры из Баку и Сочи прилетят в Тюмень с опозданием на 15-20 минут.

Ранее «Наш город» сообщал, что 28 сентября в системе Leonardo произошел глобальный сбой. Была затруднена работа сервисов бронирования билетов и регистрации в аэропортах компании «Аэрофлот».

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Аэропорт Рощино
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