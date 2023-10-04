Сразу четыре авиарейса задерживаются в аэропорту Тюмени

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Вылет перенесли сразу на 4,5 часа, рейс FV 6362 должен улететь в Москву в 18:30. Причины произошедшего пока не называются. Стоит отметить, что 28 сентября тюменцы не могли забронировать билеты на рейсы «Аэрофлота» из-за глобального сбоя. Большинство задержанных рейсов были в Шереметьево.
Задерживаются ещё три лайнера компании Utair. Самолёт №ЮТ 346 из Красноселькупа прилетит в «Рощино» в 16:06. Лайнеры из Баку и Сочи прилетят в Тюмень с опозданием на 15-20 минут.
Ранее «Наш город» сообщал, что 28 сентября в системе Leonardo произошел глобальный сбой. Была затруднена работа сервисов бронирования билетов и регистрации в аэропортах компании «Аэрофлот».