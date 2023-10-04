Сразу четыре авиарейса задерживаются в аэропорту Тюмени

Вылет перенесли сразу на 4,5 часа, рейс FV 6362 должен улететь в Москву в 18:30. Причины произошедшего пока не называются. Стоит отметить, что 28 сентября тюменцы не могли забронировать билеты на рейсы «Аэрофлота» из-за глобального сбоя. Большинство задержанных рейсов были в Шереметьево.